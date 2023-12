Válku nerozhodnou technologie, ale množství lidí i zbraní. V tom má výhodu Rusko, říká generál Mičánek

Ukrajina má před sebou druhou válečnou zimu a Západ nezvládá vyrábět dost munice a zbraní. Vrchní velitel ukrajinské armády veřejně připustil, že se bojující strany ocitly v patové situaci. „Osobně bych o patové situaci nehovořil. Ta nastává, když žádná ze stran nemá možnost manévrů a řešení situace. A nečekám, že k tomu už došlo, ani u jedné ze stran nevidím rezignaci na její cíle,“ soudí brigádní generál v záloze František Mičánek. Interview Plus Praha/Kyjev 16:37 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Konflikt se dostal do fáze zákopové války, shrnuje Mičánek v Interview Plus. S budováním obrany jako první začali před rokem Rusové a nyní podobný příkaz vydal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, protože se očekává, že po Novém roce přijde ruská armáda do protiútoku.

Fronta je nyní stabilizovaná a válka dostává hybridní charakter, kdy obě strany poměřují síly i v oblasti ekonomické, politické, informační a diplomatické.

„Ukrajinci si potřebují odpočinout a doplnit stavy ozbrojených sil, docvičit a dozbrojit. A samozřejmě připravit nové strategické plány, které budou reagovat na aktivitu protivníka,“ předpokládá Mičánek.

„Právě to bude velmi důležité, protože donedávna jsme byli svědky spíše optimistického přístupu. Ukrajinské vedení muselo ukazovat výsledky a snahu být úspěšní, protože pak máme i my pocit, že naše pomoc je v dobrých rukou a jsme ochotni v ní pokračovat,“ pokračuje Mičánek.

Ukrajinská protiofenziva podle něj nevyšla proto, že přišla pozdě a po dlouhých přípravách, kdy Ukrajinci chtěli mít maximum vycvičených jednotek i západní výzbroje, na jejíž dodávky ovšem museli dlouho čekat. Rusové tak měli čas vybudovat hlubokou obranu.

Souboj továren

I přes bezprecedentní západní sankce si Rusko dokázalo najít způsob, jak přežívat v izolaci od globalizovaného světa, a vybudovalo si síť kontaktů a spojenců, přes které získává technologie dvojího užití, které lze použít i ve vojenství.

Daří se jim také zdokonalovat vlastní zbraně. Válka na Ukrajině mimo jiné přinesla nebývalý rozvoj využití dronů, o nichž se mnozí domnívali, že budou moci sloužit nanejvýš k průzkumu.

Západ sice Ukrajině dodává moderní zbraňové systémy, ve válce se ale podle Mičánka ukazuje, že není třeba mít vždy to nejmodernější vybavení.

„Nevěřím, že se válka rozhodne na poli technologií. V žádném konfliktu neexistovala zázračná zbraň, pokud nebudu zmiňovat jaderné zbraně. Konflikt je ve fázi, kdy je to o lidech, o množství, o schopnosti armád udržovat to, co tam dnes je, i logistice v zápolí. A v tom má vzhledem ke své ekonomice a lidským zdrojům výhodu Rusko,“ připouští.

Naopak v rámci NATO či Evropské unie prý nechybí politická vůle pomáhat, ale chybí kapacity vojenského průmyslu, které byly po pádu železné opony sníženy a jejichž obnova vyžaduje čas.

Ne všechny státy také vnímají hrozbu ze strany Ruska stejně intenzivně. „Válečný průmysl v Evropě neběží na plné obrátky, a to ze spousty důvodů. Například protože ho nepodporují některé banky – neodpovídá to jejich etickým standardům nebo představám o ekologii,“ vysvětluje Mičánek.

„A hlavně je zde otázka, co budete dělat, až konflikt skončí. Konflikt může trvat pět až deset let, na tu dobu je odbyt zabezpečený, pak se doplní zásoby armád a pak je konec. Armáda i zbrojní průmysl fungují jako pojišťovna: až je problém, začnete ho potřebovat,“ uzavírá.

