Válka v Pásmu Gazy nemá vojenské řešení, řekl v Jeruzalémě nový šéf německé diplomacie Wadephul

Válka v Pásmu Gazy nemá v dlouhodobé perspektivě vojenské řešení. V neděli to v Jeruzalémě řekl nový německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Vyzval k vážně míněnému jednání o příměří. Podle něj je však nutné odzbrojit palestinské hnutí Hamás a ukončit jeho vojenskou nadvládu nad Pásmem Gazy. Jeruzalém 16:42 11. května 2025

„Nevěřím, že tento konflikt může být trvale vyřešen vojenskými prostředky,“ uvedl německý ministr zahraničí. Podle něj je sporné, zda snaha Izraele dosáhnout cílů jen za použití vojenské síly v dlouhodobé perspektivě povede k jeho větší bezpečnosti. „Nicméně je naléhavé a nezbytné odzbrojit Hamás tak, aby nadále neměl vojenskou kontrolu nad Pásmem Gazy,“ uvedl šéf německé diplomacie.

Hamás v Pásmu Gazy vládne přes 15 let. Po jeho předloňském teroristickém útoku na izraelské území izraelská vláda zahájila vojenskou operaci, jejímž cílem je zničit jeho struktury. Podle mezinárodních organizací ale boje mají mnoho civilních obětí a výrazně zhoršily humanitární situaci na palestinském území.

Wadephul uvedl, že Německo je zavázáno udělat vše, co bude nutné pro zaručení bezpečnosti Izraele. To ale neznamená, že nemůže Izrael kritizovat, uvedl ministr. Takové kritiky ale nikdy nesmí sklouznout do antisemitismu.

Wadephul také odmítl různé úvahy o izraelské anexi Pásma Gazy či vysídlení Palestinců. Podle něj je jasné, že Pásmo Gazy je součástí palestinských území.

Znepokojení ohledně situace v Pásmu Gazy krátce po svém zvolení tento týden vyjádřil i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval k poskytnutí humanitární pomoci Pásmu Gazy, kterou Izrael blokuje od začátku březnu. Německo je však obvykle v kritice Izraele vzhledem k tragické minulosti holokaustu velmi zdrženlivé.