‚Mají lidi jako živé štíty.‘ Pokračují tvrdé boje proti Islámskému státu, arabsko-kurdská koalice pokročila

Bojovníci arabsko-kurdské koalice podporovaní Spojenými státy pokročili na dvou frontách v bojích proti ozbrojencům z Islámského státu (IS) ve východní Sýrii. Radikálové se snaží jejich postup zpomalit využitím ostřelovačů a nastražených výbušnin. Informoval o tom mluvčí Syrských demokratických sil (SDF) Mustafa Bálí. Poslední oblast, kterou islamisté ovládají, je vesnice Baghúz na východě země. Baghúz (Sýrie) 18:47 2. března 2019

Mustafa Bálí na twitteru uvedl, že tvrdé boje se odehrávají zejména v oblasti východního břehu řeky Eufrat. Nad místem střetů přelétávaly dva vrtulníky a byly slyšet hlasité exploze, nejspíš v souvislosti s nálety koaličních letadel, napsala agentura AP.

Arabsko-kurdská koalice v pátek oznámila, že obnovila operaci s cílem osvobodit i poslední část území, kterou ovládá Islámský stát. Z oblasti byly evakuovány tisíce civilistů.

Místní zdroje odhadují, že na malém území v Baghúzu, pod nímž je řada jeskyní a tunelů, zůstaly řádově stovky radikálů z IS. Vojenská operace proti nim byla minulý měsíc přerušena právě kvůli evakuacím civilního obyvatelstva. Jenom minulý týden oblast podle OSN opustilo na 13 000 lidí.

Podobně mluvila před dvěma týdny v rozhovoru pro Radiožurnál česká novinářka a fotografka Lenka Klicperová. „Vesnice Baghúz je poměrně rozlehlá, kdysi mohla mít i 20 000 obyvatel. V posledních dnech ji opouštěli všichni, kdo z Islámského státu mohli odejít: manželky islamistů, jejich děti, lidé, kteří byli nějakým způsobem propojeni s Islámským státem, tak těm bylo povoleno odejít,“ uvedla.

„Samozřejmě některé zajatce – obyčejné civilisty, případně i vojenské zajatce si Islámský stát stále drží právě pro tu poslední možnost vyjednávání, a zdá se, že ta vyjednávání skutečně probíhají,“ dodala.

Mluvila i o bojích v Baghúzu. „Boje jsou velice tvrdé, protože se tam brání nejtvrdší jádro islamistických bojovníků a navíc mají stále k dispozici jako živé štíty také civilisty,“ uvedla Klicperová.

Konečný útok

Koalice SDF oznámila zahájení konečného útoku proti IS krátce poté, co Bálí popřel čtvrteční výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož boje už skončily a SDF dobyla 100 procent území dříve ovládaného IS.

Trump už koncem loňského roku řekl, že považuje boj proti IS za skončený a že ze Sýrie stáhne všech 2000 amerických vojáků. Působí tam jako poradci a školitelé SDF. Nedávno nicméně Spojené státy oznámily, že v Sýrii i po stažení vojsk nechají asi 400 svých vojáků.

Zabití nigerijských vojáků

Islámský stát v sobotu oznámil, že stojí za zabitím deseti nigerijských vojáků, kteří zahynuli při čtvrtečním útoku ve vesnici Tdmari na severovýchodě Nigérie. Islamisté prohlášení zveřejnili prostřednictvím své propagandistické agentury Amak.

Islámský stát v západní Africe (ISWA), který se v roce 2016 odštěpil od islamistické skupiny Boko Haram, provedl v posledních několika měsících v Nigérii řadu útoků. Nejnásilnějším regionem je severovýchodní stát Borno, který je centrem konfliktu s islamisty. Ten trvá už deset let a vyžádal si přes 27.000 mrtvých. Od začátku února zde při bojích přišly o život desítky lidí a desetitisíce jich opustily své domovy.