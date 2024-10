Vance a Walz se střetli v první debatě kandidátů na viceprezidenta. Mikrofony ve studiu vypnuli jednou

Kandidáti na amerického viceprezidenta se v noci na středu střetli v televizní debatě. Republikánský senátor J. D. Vance a demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz řešili migraci či diplomatické schopnosti exprezidenta Donalda Trumpa, který znovu kandiduje do Bílého domu. Později debatovali také o ekonomice, potratech či svých výrocích z minulosti. New York 6:56 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Debata kandidátů na amerického viceprezidenta - vlevo republikánský senátor J. D. Vance, vpravo demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Debata se podle agentury AP nesla v přátelštějším tónu než zářijová televizní diskuse mezi republikánským kandidátem na prezidenta Donaldem Trumpem a demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou.

J. D. Vance a Tim Walz se nepohodli v hodnocení Trumpa ohledně situace na Blízkém východě. Podle Vanceho Trumpova osobnost dokáže odstrašit nepřátele.

„Donald Trump poskytuje stabilitu,“ uvedl o republikánském kandidátovi na prezidenta. „Téměř 80letý Donald Trump, který mluví o velikost shromáždění (na jeho podporu), není to, co nyní potřebujeme,“ odmítl Walz, který však podle komentátorů v debatě o Blízkém východě nepůsobil příliš jistě. Podle Walze nevedl Trump diplomatická jednání, ale jen psal příspěvky na sociální síť X.

O rozdělování rodin

Vance současnou vládu, kterou nazýval administrativou Kamaly Harrisové, ačkoliv prezidentem je Joe Biden, kritizoval za to, že nedostatečně hlídá hranice a umožňuje vstup na americké území velkého počtu migrantů a množství drog.

V debatě slíbil, že pokud se s Trumpem dostanou k moci, začnou s deportací migrantů, kteří nemají oprávnění k pobytu. Na otázku, zda chce dopustit rozdělování rodin, jako při předchozí Trumpově vládě, uvedl, že deportace začnou u lidí, kteří spáchali zločiny, píše BBC.

Walz svého protivníka kritizoval za to, že během kampaně šířil falešné informace o tom, že někteří migranti pojídají ve městě Springfield ve státě Ohio domácí mazlíčky. „Důsledkem toho je, že guvernér musel vyslat do Springfieldu bezpečnostní síly, aby eskortovaly děti do škol,“ uvedl Walz. Vance podle něj šířil o migrantech pomluvy a odpíral jim lidskou důstojnost.

Vance také kritizoval viceprezidentku a demokratickou kandidátku Harrisovou za to, že měla tři a půl roku, kdy byla v Bílém domě, na opatření k posílení střední třídy, které nyní nabízí před volbami. Nekontrolovaná migrace, kterou podle Vanceho umožnila současná administrativa, vede k nedostupnosti rezidenčních nemovitostí pro Američany. Walz poukázal, že demokratický program počítá s podporou pro lidi, kteří si pořídí bydlení.

Vypnutí mikrofonů

Moderátoři pořadu se také obou politiků ptali na výroky z minulosti, které by mohly zpochybnit jejich důvěryhodnost.

„Ohledně Donalda Trumpa jsem se mýlil,“ řekl Vance ohledně svých několik let starých a velmi kritických výroků na adresu republikánského exprezidenta. Walz se pak označil za popletu, když měl vysvětlit, zda byl v Číně a Hong Kongu na jaře roku 1989, kdy se tam konaly prodemoratické protesty. To některá média zpochybnila.

„Byl jsem v Číně a Hong Kongu, když se tam konaly protesty za demokracii,“ řekl Walz s tím, že oblast navštívil v létě roku 1989. Potlačení protestů na náměstí Nebeského klidu v Pekingu se odehrálo na začátku června téhož roku.

Debata se podle médií nesla v relativně klidném duchu, který agentura Reuters označila za „překvapivě civilní“. Moderátoři museli vypnout mikrofony ve studiu jen jednou, aby usměrnili kandidáty.

Trumpovy prohrané volby

Tóny byly ostřejší, když se debata dotkla prezidentských voleb z roku 2020 a útoku na Kapitol z ledna roku 2021. Vance neodpověděl na Walzeho otázku, zda Trump prohrál před čtyřmi roky volby. Trump totiž tvrdí, že před čtyřmi lety prohrál kvůli podvodům, jejichž existenci však nikdy neprokázal. Za palčivější problém Vance označil hrozící cenzuru na sociálních sítích.

Pořad sledoval a komentoval na sociálních sítích i samotný Trump, který během debaty například o Walzovi napsal, že má nízkou inteligenci.

Debata se také dotkla témat jako právo na potrat, střelby na školách či zdravotní pojištění. Ačkoliv trvala více než stanovených 90 minut, některých aktualit se nedotkla. Nepadla například otázka na postoj Vanceho k válce na Ukrajině.

Ve svých závěrečných řečech oba kandidáti zdůraznili, že Trump a Harrisová přinesou v jejich očích změnu.

Debata, kterou hostila stanice CBS, je první mezi kandidáty na viceprezidenta a možná poslední, ve které se střetnou přední republikáni a demokraté před listopadovými prezidentskými volbami.

Podle deníku The New York Times však není jasné, zda v minulosti měli debaty mezi kandidáty na viceprezidenta nějaký hlubší dopad na preference voličů.