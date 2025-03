‚Označil nás za nějakou zemi, která posledních 40 let nebojovala.‘ Výroky Vance naštvaly Francii a Británii

Britská a francouzská veřejnost kritizují amerického viceprezidenta J. D. Vance poté, co v úterý zesměšnil pomoc Ukrajině „náhodnou zemí, která během posledních třiceti let nebojovala v žádné válce“, píše server Politico. Proti výrokům Vance se ohradili i Trumpovi spojenci ve Velké Británii. Samotný viceprezident popřel, že by mluvil o Francii či Británii.

Londýn/Paříž 11:36 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít