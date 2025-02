Vance v Mnichově poučoval Evropu. ‚Měli bychom se ohradit proti peskování,‘ říká Jourová

Na mnichovské bezpečnostní konferenci vyvolal pozdvižení zástupce nové americké administrativy J. D. Vance, když kritizoval Evropu, která podle něj omezuje své oponenty a svobodu projevu. „Těžko si představit některého evropského státníka, který by udělal totéž ve Washingtonu,“ uvádí pro Radiožurnál bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty, transparentnost a dodržování zásad právního státu Věra Jourová. Rozhovor Mnichov 14:19 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít J. D. Vance, americký viceprezident | Zdroj: Reuters

Jak projev amerického viceprezidenta J. D. Vance vnímáte?

Nebudu první, kdo řekne, že si myslím, že pan Vance si mohl odpustit poučování a dávání lekcí Evropanům. Těžko si představit některého evropského státníka, který by udělal totéž ve Washingtonu. Za druhé, pan Vance se vyhnul tématu Ukrajiny, protože to je zřejmě téma, o kterém má právo mluvit jenom šéf (americký prezident Donald Trump, pozn. red.). Takový dojem to na mě dělá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Věra Jourová k projevu J. D. Vance v Mnichově

Co se týče jeho projevu, kdy velmi plamenně hovořil o svobodě projevu, tak já to čtu spíš tak, že přijel do Evropy jako obchodní zástupce amerického digitálního byznysu. Ten dělá v Evropě čtvrtinu svých příjmů a velmi ho obtěžuje, že v členských státech trváme na tom, že některé obsahy jsou zakázané a Evropa chce, aby ho nedistribuovali, zejména tedy nelegální obsah. Pro ně to znamená náklady, obtěžuje je to a ruší jim to klid na práci.

Americká televizní stanice CNN v komentáři v tomto bodu upozorňuje, že Vancovy výtky zasáhly jádro klíčového rozdílu v roli svobody projevu v Evropě a ve Spojených státech. Čili není to opravdu možná trochu obchodní, ale i principiální otázka toho, že k tomuto druhu svobody mají Spojené státy a Evropa trochu odlišný přístup?

Já si myslím, že to má historické důvody, že je to pravda. V Evropě máme hrůzostrašné zkušenosti s tím, že se slova vedla, a pak následovaly strašné činy. Já jsem někdy při přednáškách používala takový příměr: představte si, jak by to Josephovi Goebbelsovi (říšskému ministru propagandy, pozn. red.) šlo všechno jak po másle, kdyby měl k dispozici Facebook. Vím, že je to trošku drsný příměr.

Já jsem do Ameriky jezdila často a slyšela jsem, že první dodatek ústavy zaručuje absolutní svobodu slova, a když jste potom slyšel pana Marka Zuckerberga (majitele sociální sítě Facebbok, pozn. red.), jak v Americe mluvil o tom, že jim tam někdo nařizuje, aby nějakým způsobem moderovali obsah, tak mě to dost překvapilo.

Vždycky Amerika peskovala Evropu, a najednou slyším od pana Zuckerbegra tato slova, čtu si články o tom, že na amerických univerzitách se vyhazují lektoři a profesoři za to, co přednášejí, že se tam chystá přepis knih a tak dále. To se vůbec neděje v Evropě, takže já bych velmi skromně poradila všem těmto mravokárcům, ať si zametou na vlastním prahu.

Mnichovská bezpečnostní konference: Von der Leyenová vyzdvihla Ukrajinu, Vance kritizoval Evropu Číst článek

Když se ale podíváme na některé Vancovy argumenty, tak například kritizoval Rumunsko za to, že zrušilo výsledek prvního kola prezidentských voleb kvůli údajnému zasahování do nich na platformě TikTok. Nemá aspoň částečně pravdu v tom, že to byl sporný krok? Koneckonců v něčem to v našem vysílání chápali jako problematické i ústavní právníci.

Ano, přesně tak. Já s ním souhlasím ve dvou věcech, a sice v té větě, kdy řekl, že by měli politici víc poslouchat nebo naslouchat svým občanům. A za druhé, to Rumunsko, je to velice sporná věc. Jsou na to dva názory. Já si myslím, že měla rumunská strana odtajnit všechny informace, které měla o manipulacích, které probíhaly zejména na TikToku, o tom, že se tam ze dne na den probudilo 2500 spících účtů a že zkrátka ta mašina, v zásadě umělá inteligence, velmi zasáhla do té předvolební kampaně. Já na to sama nemám vyhraněný názor.

Myslím si ale, že bychom se měli starat o to, aby volby byly skutečně svátkem demokracie, kdy si občané mohou vyjádřit svůj autonomní názor bez toho, že by byli takto skrytě manipulováni a zmasírováni, dneska tedy zejména už i umělou inteligencí.

J. D. Vance také uvedl, že evropské instituce cenzurují svoje oponenty. My samozřejmě nevíme přesně, co tím myslel, ale v předvolební kampani v Německu se hlavní televizní debata vedla mezi zástupcem CDU a SPD a nebyla na ní představitelka Alternativy pro Německo (AfD), i když je v předvolebních průzkumech dlouhodobě na druhém místě. Nebyla v tomhle případě, bylo-li to tak myšleno, námitka na místě?

Já vám na tohle asi neumím odpovědět a možná ani nechci, protože tu situaci dobře neznám a je příliš brzo před volbami. Ale nepochybně se volební kampaně musí vést tak, aby měli všichni přístup k voličům, aby to celé probíhalo nemanipulativním způsobem.

Zároveň nikdo v Evropě necenzuroval debatu pana Elona Muska s Alice Weidlovou (představitelka AfD, pozn. red.), kdy pan Musk má neuvěřitelný dosah a má už i velký vliv na veřejné mínění v evropských zemích. Takže si myslím, že i toto je důkaz toho, že cenzura tohoto typu neprobíhá.

Nesmí se jednat o Ukrajině bez Ukrajiny. Česko takovou situaci o nás bez nás už zažilo, řekl Pavel Číst článek

Projev sice vyvolal pozdvižení svými tématy, volbou slov a tak dále, ale nepřeceňuje se? Nebyl přece jenom spíš určený americkému domácímu publiku hnutí MAGA, jak píší někteří komentátoři?

Je to možné. Vždycky to tak je, že politik si sleduje několik cílových skupin a ta jeho domácí voličská je pro něj důležitá. Ale já si myslím, že to, co teď zaznívá, že Trump číslo dvě má způsobit probuzení Evropy, „Evropo, dělají něco“, tak bych řekla, že by se měla Evropa ohradit proti peskování, které přichází z druhé strany Atlantiku.

Na druhou stranu, může si to Evropa dovolit vzhledem k tomu, že potřebuje Spojené státy, přinejmenším co se týče bezpečnosti, protože pro bezpečnost ani v tomhle případě ohrožení neudělala dost, aby mohla stát tváří v tvář Rusku jako rovnocenný, silný aktér?

Nepochybně Evropa potřebuje spojenectví s Amerikou a řešení války na Ukrajině, potřebuje prostě silnou dohodu mezi Amerikou, ale i Evropou, Ukrajinou a bohužel debatu s Vladimirem Putinem. Každopádně ale ani tato bezpečnostní situace by neměla vést k tomu, že se v Evropě staneme nějakými poslušnými žáčky, kteří budou poslouchat lekce, které přicházejí tímto způsobem. Nelíbí se mi to a myslím si, že je dobře, že na to politici reagují.