Vánoce mezi věžemi ocelárny. Trhy ve městě Betlémě patří v USA k nejvyhlášenějším

Pensylvánský Betlém je na americké poměry velmi historické město. Ale když se blížíte ke zdejšímu vyhlášenému vánočnímu trhu, nerozprostírají se kolem vás budovy z 18. století, ale pět červeně nasvícených věží bývalé ocelárny. Pořadatelé tuhle zdánlivě zásadní vadu na kráse pojímají naopak jako přednost.

„Chtěli jsme vytvořit venkovní prostranství k setkávání lidí jako v Evropě. Jenže tady nemáme náměstí s katedrálami. A tak jsme využili to, co máme, tedy tyhle naše industriální sedmdesátimetrové gotické katedrály. Vysoké pece, to je naše zdejší historie, tak jako v Evropě kostely na náměstích,“ popisuje pro Radiožurnál Kassie Hilgertová, prezidentka organizace ArtsQuest, která vánoční trh pořádá.

Cítit můžete vůni svařeného vína, ochutnat bramborový salát nebo si zkusit vyrobit skleněné ozdoby. Inspirace evropským stylem vánočních trhů je tady opravdu veliká.

„Pro nás je tento vánoční trh úzce spojený s historií Betléma – a tu tvořili Moravští bratři. Proto jsme chtěli navodit autentický dojem venkovních evropských svátečních trhů. Už roky to má obrovský úspěch. Jezdí sem lidé z třiceti amerických států i ze zahraničí,“ přibližuje Hilgertová.

„Samotný název Christkindlmarkt odkazuje k evropské tradici, stejně jako to, že ho pořádáme venku. Ale abychom nalákali Američany, instalovali jsme i čtyři velké vyhřívané stany. Máme tu živou hudbu nebo snídani se svatým Mikulášem, místo se Santa Clausem. A já myslím, že lidé milují, jak jsou tu evropská a americká kultura smíchané dohromady.“

Obchůdky na vánočním trhu v americkém Betlémě | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Kritéria pro obchodníky, aby mohli vystavovat na trhu, mohou být velmi přísná. Zájem jasně převyšuje kapacitu.

„Máme tu 167 malých živnostníků, řemeslníků a umělců. Většina prodává ručně dělané výrobky, co nekoupíte online. Není to žádný Amazon nebo jiný velkoobchod. Ti lidé to dělají sami a někteří na těchto pět týdnů spoléhají, mají z nich až pětinu svých ročních příjmů. Jsou z celé Ameriky, ale většina z tohoto regionu nebo přímo odsud z Pensylvánie, kde máme holandskou a moravskou historii,“ vysvětluje Hilgertová.

„Po dvou letech covidu jsme rádi, že jsme přežili a můžeme obchodníky podpořit. Jsme neziskovka, takže vybíráme poplatek, ale pak zůstává všechen zisk jim. Nikomu negarantujeme, že tu svůj stánek bude mít. Vždy potřebujeme ten správný mix a je těžké se sem dostat.“

Mark, který nabízí nejrůznější fotografie, si vánoční trh pochvaluje. „Tohle je dobrá akce, je tu hodně rušno. Ne že by zrovna velkoformátové fotografie šly bleskově na odbyt, ale prodám jich dost na to, aby se mi to vyplatilo.“

„Abych se sem dostal, musel jsem projít hodnocením poroty. Předloni se mi to nepodařilo, rok předtím ano a letos jsem tu zase. Posoudí vaše zboží, zhodnotí si, kolik obchodníků s podobným zbožím se jim hlásí, a rozhodnou. Záruku nemá ani ten, kdo už tu jednou prodával. Mám to tu moc rád – každý má dobrou sváteční náladu, lidé si prohlížejí mé umění, někdo si ho i koupí, povídáme si o cestování. Je to zábava.“

Mark, který nabízí nejrůznější fotografie, si vánoční trh pochvaluje | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Kelly přijíždí každý druhý rok z nedalekého Northamptonu. „Líbí se mi, že je to trh s evropským nádechem. Celkově sem jezdíme spíš kvůli atmosféře než kvůli nabídce, i když člověk občas narazí na něco, co prostě musí koupit. A rádi zkoušíme evropské jídlo – naposledy jablečný mošt, štrúdl a také preclíky.“

„Myslím, že vidět originální venkovní trh stojí za to, a vždycky to doporučuju. Snažíme se jim do Betléma vnést vědomí pospolitost a sezónní slavnosti. Když lidi vystavíte jiným kulturám, tak to sbližuje. A možností máme teď spoustu. Miluju, když máme návštěvníky ze zahraničí, ráda s nimi diskutuji. A čím víc evropské atmosféry sem dokážu vnést, tím spíš se bude trh lidem líbit,“ uzavírá ředitelka Hilgertová.

Přála by si prý, aby ji někdo provedl vánočním trhem v Evropě, třeba v Praze.