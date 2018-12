O Vánocích se na cesty vydaly miliony lidí. Nejvíce jich přepravilo letiště v Pekingu

Robot, který má cestující v příletové hale terminálu číslo dvě varovat před rychlými eskalátory, je velký jako malá pračka, ale hlavně je teď, chudák, zmatený a vytrvale naráží do zdi.

V podvečerní příletové špičce ho každou chvíli někdo odkopne a nasměruje obrazovkou i tykadlem ke zdi. Jinak ale pekingské mezinárodní letiště zvládá vánoční svátky dobře, popisuje situaci redaktor Radiožurnálu.

„Do Hongkongu vám můžu na Štědrý den nabídnout už jen ranní let, v šest padesát. Zkuste ještě vedle přepážku China Southern, to ale nebude přímý let, bude s mezipřistáním," krčí rameny letenkářka státního dopravce Air China

„Ne, ani my už nemáme na štědrý den místo. Až dvacátého šestého, tam je z čeho vybírat. Tam už je potom hodně volných míst celý den,“ tvrdí zase zástupkyně od konkurence ze společnosti China Southern.

Drtivá většina Číňanů vánoční svátky neslaví a ani si neužijí dny volna. Přesto během pěti dnů projde pekingským mezinárodním letištěm milión, osm set tisíc cestujících, což je suverénně nejvíc na světě.

A na letištní ploše mají jasnou převahu velkokapacitní letadla, které zdejší aerolinky běžně nasazují i na domácí lety.

„Figurují tady dvě firmy, to je boeing a airbus. Z těch menších, pokud bychom se bavili o středních doletech, jsou to bombardiery, canadiery. Malá letadla typu ATR, Daesh - tato letadla se tady téměř nepoužívají."

Vysvětluje Richard Skoumal, český kapitán, ve službách společnosti Sichuan Airlines. Kromě živých pasažérů jsou nejdůležitějšími vánočními klienty čínských letišť také dárky.

Zdejší e-shopy jich posílají desítky milionů ve dne v noci, hlavně do Evropy a do Severní Ameriky.

Čínská celní správa potvrdila, že v této části roku odhalí nejvíc případů, kdy v zásilkách putují chráněné druhy rostlin a zvířat, dále kožešiny z polárních lišek a medvědů a také některé nepovolené složky tradiční, čínské medicíny.