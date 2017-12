Vánoční poselství dětí, co přežily požár Grenfell Tower: Mějte se rádi. Nikdy nevíte, co bude zítra

„Jediné, co jsme viděli, byl velký plamen po stranách budovy. Bylo to těžké pro nás pro všechny, ale zvládli jsme to a pomáhali si jako rodina." Děti, které přežily požár londýnského bytového komplexu Grenfell Tower, se staly hosty vánočního televizního vzkazu veřejnosti. Jejich příběh přináší řada britských médií včetně deníku Guardian. Doporučujeme Londýn 13:35 25. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V pořadu televizní stanice Channel 4, který se vysílá 25. prosince, tedy v klíčový den vánočních svátků ve Velké Británii, děti ostrovním obyvatelům vzkážou, aby si vážili svých rodin a domovů. Pět dívek a chlapců ve věku mezi sedmi a dvanácti lety se také s diváky podělí o své vzpomínky na červnový tragický požár, při kterém zemřelo 71 lidí a stovky rodin po něm zůstaly bez střechy nad hlavou.

Luana, Megan, Hayam, Amiel, Danel

V pořadu vystoupí například dvanáctiletá Luana Gomesová, dívka, jejíž rodině se podařilo utéci před ohněm z jednadvacátého patra Grenfell Tower. Divákům řekne, že každý z nich by měl mít rád a vážit si druhých lidí, protože nikdy nevíme, jak může vypadat zítřek.

Podle Luany je za každých okolností třeba milovat zvláště svou rodinu a vážit si každého z jejích členů. Její desetiletá sestra Megan podle Guardianu vyslovila přání, aby všechny rodiny, děti i jejich rodiče, měli doma hezký, pohodlný a útulný domov. Pro Channel 4 uvedla, že si přeje, aby každý člověk na světě měl kde bydlet.

Dívky se spolu se svou matkou při červnovém požáru nadýchaly kouře a všechny pak byly drženy v umělém spánku. Jejich matka Andreia Gomesová byla tehdy v sedmém měsíci těhotenství. Syn Logan se narodil mrtvý několik hodin po požáru, když ještě žena nebyla při vědomí.

Vánoce v hotelu

Guardian popisuje, že celá rodina následně bydlela pět měsíců v hotelu, ale nedávno se přestěhovala do vlastního dočasného bydlení, kde bude trávit Vánoce. Malá Megan řekla, že doma už mají pravý vánoční stromek, u kterého se shromáždí a předají si dárky a potom odjedou k prarodičům.

Desetiletá Hayam Atmániová, tedy další dítě, které přežilo zkázu Grenfell Tower, stráví Vánoce v hotelu, kde také o svátcích oslaví s rodinou své narozeniny. Moc zábavný pobyt v hotelu není, říká v poselství pro diváky. Také ona vzkazuje všem, kdo budou pořad sledovat, aby o Vánocích rodiny držely pohromadě.

Britský list cituje vzpomínky Hayam na to, jak musela s rodiči v noci utíkat před plameny ze svého bytu v 15. patře. „Jediné, co jsme viděli, byl velký plamen po stranách budovy,“ vybavuje si dívka. „Bylo to těžké pro nás pro všechny, ale zvládli jsme to a pomáhali si jako rodina,“ dodává. V pořadu také vzpomíná, jak bylo z bytu, ve kterém ve věžáku žili, vidět na celou okolní čtvrť, zvláště na místní parky.

Co a jak s dárky?

Desetiletý Amiel Miller a jeho sedmiletý bratr Danel ve vánočním vysílání Channel 4 zavzpomínají na to, že tu nešťastnou červnovou noc požáru matka oba bratry oblékla a řekla jim, aby běželi po schodech dolů. Když opustili dům, sledovali padající trosky a hořící trávu. Malý Amiel podle Guardianu vzkáže divákům, že o Vánocích nestačí dostávat dárky, ale také je potřeba druhým lidem dárky rozdávat.

Jak deník dál připomíná, v předchozích letech Channel 4 odvysílal mimo jiné vánoční poselství Brendana Coxe, manžela zavražděné labouristické poslankyně Jo Coxové, whistleblowera Edwarda Snowdena anebo rodičů zavražděného teenagera Stephena Lawrence. Pořad je pro britské diváky alternativou k vánočnímu poselství britské královny, které se každým rokem vysílá na BBC.

Na památku obětí

Server Digital Spy zdůrazňuje, že ze 71 lidí, kteří zemřeli při záhubě čtyřiadvacetipatrového bytového komplexu na západě Londýna, bylo 18 dětí. Vánoční vysílání Channel 4 si klade za cíl oběti neštěstí připomenout.

Dramaturgové pořadu oslovili několik přeživších dětí, vybrali jich nakonec pět. Ty dostaly za úkol vysvětlit divákům, jak mají půl roku po tragédii změněný život, a říct, co očekávají od nového roku 2018. Jak se dočteme, sestry Luana a Megan Gomesovy se už naštěstí dobře zotavují a rodině Millerových se podařilo najít stálé bydlení.

Digital Spy připomíná, že k dřívějším hostům vánočního poselství Channel 4 patřili také modelka Katie Piperová, zdravotník William Pooley, který přežil nákazu ebolou, nebo francouzská herečka a později i aktivistka za práva zvířat Brigitte Bardotová, ale také některé kontroverzní osobnosti, například bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínedžád.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.