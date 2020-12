Sociální bubliny, prázdné ulice, zákaz ohňostrojů. Jak budou v Evropě vypadat Vánoce a oslavy Nového roku?

Druhá vlna onemocnění covid-19 už přinutila většinu evropských vlád přijmout přísnější opatření. Nekonají se vánoční trhy a přísná pravidla se ke konci roku výrazně promítnou i do podoby Vánoc a silvestrovských oslav. Státy omezují návštěvy či vyhlašují zákazy nočního vycházení, které v noci na Nový rok vyprázdní ulice. Jak tedy budou Vánoce a Silvestr vypadat v jednotlivých evropských zemích? Praha 7:04 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoce letos kvůli epidemii koronaviru proběhnout v netradiční podobě (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Slovensko

Opatření vztahující se na vánoční svátky a přelom roku jsou na Slovensku v platnosti od 19. prosince až do 10. ledna. V tomto období se i nadále nemohou konat hromadné akce, od soboty je také omezen volný pohyb na veřejných místech.

Ten má však řadu výjimek. Povolený je například pobyt v přírodě, návštěva nejbližšího obchodu s potravinami a s drogerií či výdejny internetového obchodu. Lidé si také mohou koupit kapra nebo vánoční stromek, jít k lékaři nebo na testování. Výjimku mají také cesty za rodinným příslušníkem, který vyžaduje péči blízkých. Podle serveru Pravda.sk bude policie dodržování nařízení kontrolovat, pokuty se mohou pohybovat až okolo 1000 eur.

Největší důraz však před vánočními svátky klade slovenská vláda na opatření týkající se shromažďování lidí a návštěvy. Na základě nařízení mají během Vánoc a na Silvestra dvě domácnosti vytvořit tzv. bublinu, v níž mohou společně strávit následující týdny a vzájemně se navštěvovat. Kabinet tak apeloval na občany, aby důkladně zvážili, s jakou další domácností se chtějí setkávat, jelikož míšení mezi bublinami nebude povoleno.

I nadále jsou na Slovensku omezené služby a zavřené obchody, a to kromě těch, které prodávají potraviny a další nezbytné zboží. Restaurace pak mohou nabízet jídlo pouze z výdejních okének. Vláda zatím neoznámila další restrikce na silvestrovské oslavy, možností je například zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

Maďarsko

V souvislosti s vánočními svátky a Silvestrem Maďarsko nevyhlásilo žádná nová nařízení. Stále platí pouze zákaz vycházení od 20.00 do 5.00. Vláda před svátky zrušila jen čas vyhrazený k nákupům pro důchodce.

Polsko

Lockdown na přelomu roku čeká i Polsko, jak ve čtvrtek potvrdil tamní ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Přísnější nařízení však budou platit až od 28. prosince do 17. ledna. Na vánoční svátky se tak žádné konkrétní restrikce nevztahují. Vláda omezila pouze silvestrovské oslavy, a to zákazem vycházení od 19.00 do 6.00.

Německo

I Vánoce v Německu proběhnou za zpřísněných restrikcí poté, které kancléřka Angela Merkelová oznámila na začátku měsíce po jednání s předsedy vlád spolkových zemí. Kromě restaurací, barů nebo muzeí budou do 10. ledna uzavřeny i školy. Lidé by pak měli pracovat z domova, pokud jim to zaměstnání umožňuje.

Pro samotné vánoční svátky, tedy pro období od 24. do 26. prosince, ale rozhodla spolková vláda o uvolnění pravidel pro shromažďování - během Vánoc tak může mít jedna domácnost až čtyři hosty. V ostatní dny je povoleno setkání maximálně pěti lidí ze dvou domácností.

Prázdné budou i ulice německých měst, které v minulých letech během Vánoc zaplnily davy lidí navštěvující tradiční trhy. Epidemie koronaviru se totiž podepíše i na podobě silvestrovských oslav – ty se vzhledem k zákazu hromadných akcí a zákazu prodeje pyrotechniky také neodehrají.

Rakousko

Rakouská vláda rozhodla o přechodu země do lockdownu od 26. prosince do poloviny ledna. Během Vánoc se tak uzavřou restaurace a bary, povoleno naopak bude shromáždění až deseti lidí z deseti různých domácností. V Rakousku dále platí i zákaz vycházení od 20.00 do 6.00, a to včetně 31. prosince.

Švýcarsko

Od 22. prosince jsou ve Švýcarsku na měsíc zavřené restaurace a bary, obchody mohou přivítat pouze limitované množství zákazníků a kulturních akcí se může zúčastnit maximálně pět lidí. Naopak povolené budou během svátků a na přelomu roku bohoslužby, pohřby nebo demonstrace. Tamní vláda však doporučila občanům, aby se vyhnuli cestování.

Nizozemsko

Přísný lockdown od 15. prosince do 19. ledna oznámil i nizozemský premiér Mark Rutte. Pro vánoční svátky však vláda upravila limit pro návštěvy v jedné domácnosti - namísto dvou hostů mohou na návštěvu zavítat tři lidé, děti do 13 let se navíc do limitu nepočítají.

Poté, co se v médiích objevily fotografie zaplněných ulic a obchodů, navíc premiér nabádal veřejnost, aby se vyvarovala hojného nakupování i cestování.

Belgie

Podrobně o omezení shromažďování během Vánoc informovala veřejnost belgická vláda. Jak uvedla tamní ministryně vnitra Annelies Verlindenová, opatření se týká pouze vnitřních prostor domů. Zatímco na zahradu si tak lidé mohou pozvat až čtyři hosty, dovnitř může vstoupit pouze jeden z nich. Ostatní se pak v domě pohybovat nemohou, ani pokud by chtěli například na toaletu. Vnější prostory domácnosti tudíž musí být přímo napojeny na ulici, aby ostatní lidé neprocházeli na zahradu skrze samotný dům.

Výrazně omezené budou v Belgii i silvestrovské oslavy - kromě doporučení úřadů, aby lidé zůstali doma, jsou zakázané i ohňostroje.

Francie

Ačkoli uvolnění, které francouzský prezident Emmanuel Macron k 15. prosinci sliboval, nakonec nepřišla, některá omezení francouzská vláda před vánočními svátky přeci jen upravila. Zrušen byl například zákaz cestování mimo bydliště, případně nutnost mít pro takovou cestu speciální potvrzení.

Na Štědrý den je uvolněn zákaz vycházení, který je jinak pro období od 15. prosince do 19. ledna stanoven od 20.00 do 6.00. Na silvestra však zákaz platí, ulice francouzských měst by tak měly být během oslav nového roku netradičně prázdné.

Itálie

Přechod do lockdownu oznámil v pátek i italský premiér Giuseppe Conte. V obdobích od 24. do 27. prosince, od 31. prosince do 3. ledna a mezi 5. a 6. lednem je povoleno cestování mezi italskými regiony pouze za prací či kvůli neodkladné pohotovosti. Výjimku má také návštěva člena rodiny v seniorském věku, který žije sám. Nařízen je i zákaz vycházení od 22.00 do 5.00. Půlnoční mše tak letos v Itálii s největší pravděpodobností neproběhnou, stejně jako vánoční trhy.

Tradiční bohoslužba naopak proběhne ve Vatikánu - kvůli epidemické situaci ale jen s omezenou účastí veřejnosti. Vzhledem k zákazu nočního vycházení bude její začátek posunut o dvě hodiny.

Na dočasné uvolnění restrikcí se Italové mohou těšit od 28. do 30. prosince, kdy se otevřou obchody, 4. ledna pak lidé budou moct bez omezení opustit své bydliště.

Španělsko

Koronavirové restrikce přizpůsobilo vánočním svátkům a silvestrovským oslavám i Španělsko. Shromáždění je aktuálně omezeno na deset lidí – Španělsko jako jediná evropská země však do limitu počítá i děti.

Povoleno je i cestování mezi jednotlivými oblastmi, vláda tak chce dát lidem možnost navštívit své blízké. Pravidla však mohou ještě zpřísnit samotné regiony.

Portugalsko

Oslavy Vánoc a Nového roku budou letos v Portugalsku omezené pouze zákazem vycházení – na Štědrý den, 1. svátek vánoční a Silvestra je platný od 23.00 do 2.00, v termínu od 1. do 3. ledna pak od 13.00 do 17.00. Veřejná shromáždění a návštěvy portugalská vláda zatím nijak neomezuje.

Řecko

Vánoce i Nový rok budou v Řecku stejně jako ve zbytku Evropy doprovázet omezení pohybu a shromažďování. Opatření zakazují vycházení od 22.00 do 5.00, a to i během 24. a 31. prosince. Během svátků se pak může setkat maximálně devět lidí ze dvou domácností.

Přes Vánoce se naopak otevřou kadeřnictví a knihovny, otevřená jsou i výdejní okénka obchodů, v nichž si lidé mohou vyzvednout objednané zboží.

Chorvatsko

Hlavním cílem omezení pro Vánoce a 31. prosince v Chorvatsku je snížení mobility obyvatel – Chorvati tak od 23. prosince do 8. ledna nemohou opustit svou domovskou župu. Shromažďovat se mohou následující týdny jen dvě domácnosti v maximálně deseti lidech.

Norsko

Norská vláda pro Štědrý den a 31. prosince zvýšila počet lidí, který si mohou lidé pozvat k sobě domů – zatímco v ostatní dny je limit pět hostů, pro tyto dva vybrané dny je zvýšen na deset.

Rusko

Jak novoroční oslavy, tak i pravoslavné Vánoce, které spadají na 6. a 7. leden, budou v Rusku bez veřejných oslav a průvodů, které jsou kvůli epidemické situaci zrušeny. Restrikce pak platí do 15. ledna i v Moskvě – restaurace a bary zavírají dříve, omezenou kapacitu mají i divadla a kina. Do poloviny ledna pak mají nařízenou izolaci všichni senioři starší 65 let.

Velká Británie

Výskyt nové mutace koronaviru zhatil plán britského premiéra Borise Johnsona uvolnit pro vánoční svátky epidemická opatření. Zatímco ještě před pár dny uvedl, že by bylo „nelidské zrušit Vánoce“, o víkendu předseda britské vlády oznámil přechod do lockdownu pro 16 milionů lidí, kteří žijí v Londýně nebo na jihovýchodu země.

Lidé z vybraných oblastí tak podle nařízení čtvrtého rizikového stupně mohou opustit domov pouze, pokud jdou do práce nebo nakoupit. Uzavřené jsou služby i kultura, lidé se pak na veřejnosti mohou stýkat pouze s jedním dalším člověkem. Zbytek Británie může příbuzné a přátele navštěvovat bez omezení.

Do lockdownu přechází od 25. prosince i Wales, země však povolí shromažďování členů dvou různých domácností. Epidemická opatření ve Skotku omezují shromažďování na maximálně osm lidí ze tří domácností, cestování mezi skotskými hrabstvími bude povoleno pouze 25. prosince. Od 26. prosince přechází většina Skotska k přísnějším restrikcím, které například uzavřou maloobchod a restaurace.

Irsko

Nárůst počtu nakažených zkomplikoval také irské vánoční plány. Ačkoli tamní vláda původně plánovala ponechat do konce roku mírnější restrikce, zhoršující se situace ji nakonec donutila některá opatření zpřísnit už před Vánoci. Od 24. prosince se tak v Irsku takřka po měsíci znovu uzavřou restaurace i většina obchodů.

Již dříve bylo oznámeno také omezení shromažďování – jedna domácnost se tak může setkávat maximálně se dvěma dalšími. Uvolněný naopak zůstal do 6. ledna zákaz cestování do zahraničí, s výjimkou Velké Británie, aby lidé mohli během svátků navštívit své rodiny a blízké v zahraničí. Tamní zdravotnické úřady se ale obávají, že právě zvýšená mobilita lidí může vést k dalšímu nárůstu infikovaných v zemi.