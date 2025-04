Varga: Orbánova popularita klesá a lidé nevěří režimu. I kdyby Fidesz prohrál volby, moc nepředá

Rodina premiéra Viktora Orbána zasahuje téměř do každého sektoru podnikání v Maďarsku a těží z výhod, které má díky napojení na vedení země. Takové je zjištění investigativních novinářů v dokumentu Dynastie. Za dva a půl měsíce ho viděly miliony Maďarů. „Zřejmě to překvapilo hodně lidí, kteří se nezajímají o veřejný život,“ říká pro Český rozhlas Plus bohemista, překladatel, spisovatel a bývalý velvyslanec Maďarska v Česku György Varga.

Interview Plus Praha 21:09 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít