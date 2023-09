Varování před cestami do Arménie. Napětí eskaluje, ministerstvo apeluje na registraci do systému Drozd

Ministerstvo zahraničí varovalo Čechy kvůli eskalaci napětí před cestami do oblastí u hranice Arménie a Ázerbájdžánu a do Náhorního Karabachu. V některých částech Arménie podle úřadu hrozí riziko zhoršení bezpečnostní situace, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Ministerstvo to uvedlo na webu.

