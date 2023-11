Poláci slaví 105 let nezávislosti. Tisíce lidí si v ulicích připomněly jedno z nejdůležitějších dat své země

Tisíce lidí v polském hlavním městě v sobotu přišly na tradiční pochod nacionalistů ke svátku nezávislosti. Pochod začal odpoledne v centru města a zamířil k Národnímu stadionu. Mnozí účastníci drželi červenobílé vlajky, jiní zapalovali světlice. Jakkoliv dosud chybí oficiální informace k účasti, organizátoři hovoří o „největším vlasteneckém shromáždění v Evropě“, informovala v sobotu agentura DPA. Od zpravodajky z místa Varšava 18:09 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé zapalují světlice při pochodu u příležitosti 105. výročí polské nezávislosti ve Varšavě | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

U polského Paláce kultury a vědy byla koncentrace polských bíločervených vlajek asi úplně největší. Vyšel odtud průvod nezávislosti, kterého se účastnily tisíce, možná desetitisíce lidí. Občas zněly náměstím oslavné zvuky dělobuchů.

V čase 11.11 – symbolický čas podle data – začal běh nezávislosti Varšavou o několika etapách.

Polsko slaví Den nezávislosti. Prezident se od Hrobu neznámého vojína k Prezidentskému paláci prošel a po cestě si podával s lidmi ruce. pic.twitter.com/gBBTeCAQVg — Kateřina Havlíková (@KateinaHavlkov4) November 11, 2023

Kromě běhu i pochodu se konaly i další akce. Otevřely se například různé instituce jako ministerstvo kultury nebo Varšavská univerzita, které ve svých areálech uspořádaly například taneční workshopy nebo koncerty. Na speciální akce ke Dni nezávislosti lákala i rozličná muzea.

Polská opozice je ‚připravená převzít odpovědnost‘. Tusk a ostatní lídři podepsali koaliční smlouvu Číst článek

Polský prezident Andrzej Duda řekl, že Polsko si v sobotu připomíná jeden z nejdůležitějších dnů své historie. Před 105 lety získalo nezávislost a od té doby mají být podle něj Poláci na co hrdí. Do té doby bylo Polsko po 123 let rozděleno mezi okolní mocnosti a právě 11. listopadu je dnem, kdy o tom mají přemýšlet a mají oslavovat z to, že žijí v nezávislém, svobodném a bezpečném kraji.

Den nezávislosti připomíná událost z 11. listopadu 1918, kdy se zakladatel novodobého polského státu Józef Pilsudski vrátil z vězení v Magdeburku do Varšavy a převzal vrchní velení polských vojsk.

Nezávislost tedy získalo Polsko po první světové válce, předtím bylo jeho území rozděleno mezi Prusko, Rakousko-Uhersko a Rusko.