Děti si musejí zvykat na novou realitu po útěku z Ukrajiny, v Polsku pro ně vznikají přípravné třídy

Mezi více než dvěma miliony uprchlíků z Ukrajiny, kteří se uchýlili do bezpečí v Polsku, je také asi 700 tisíc dětí školního věku. Polský školský systém se je snaží začlenit do výuky. Například ve Varšavě pro ně vzniklo 100 přípravných tříd na 60 školách, ve kterých se učí polsky, aby chápaly, co jim učitel vykládá. Jedna taková funguje i v základní škole na varšavském sídlišti Ursynów.

Reportáž Varšava 13:06 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít