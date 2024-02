Vašečka: Dnešní Slovensko? Energii v ulicích nahradila blbá nálada. Naděje na normální stát hasne

Od vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové uplynulo šest let. Je Slovensko, v jehož čele opět stojí premiér Robert Fico, jiné než před šesti lety? „Před šesti lety si Slováci vybojovali šanci na standardnější, normálnější, evropštější a západnější stát. Dnes ale tuto naději velmi rychle ztrácejí,“ říká slovenský sociolog a prezident Bratislava Policy Institute Michal Vašečka v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Bratislava 20:52 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Vašečka, sociolog a programový ředitel Bratislava Policy Institute | Foto: Dagmar Jegerová | Zdroj: Vinohradská 12

Vraždu Jána Kuciaka a jeho snoubenky následovaly před šesti lety obrovské demonstrace a pád vlády Roberta Fica. Hodně zaznívalo, že událost Slovensko změnila. Platí to i dnes? Je současné Slovensko opět s premiérem Robertem Ficem výrazně jiné?

Ano, je trošku jiné, protože před šesti lety si Slováci vybojovali šanci na standardnější, normálnější, evropštější a západnější stát. Dnes ale tuto naději velmi rychle ztrácejí. Panuje tu něco, co kdysi dávno Václav Havel označil za blbou náladu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Robert Fico cíleně buduje mafiánský stát, jehož vedlejším produktem bude stát autoritářský, je přesvědčen Michal Vašečka

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že Slovensko je na cestě k dlouhodobé stagnaci – společenské, ekonomické, politické...

Liší se to tedy velmi zásadně. Před šesti lety bylo v ulicích mnoho energie, dnes to tak není. Přesto to řada lidí nevzdala. Důkazem je například dnešní (středeční - pozn. red.) shromáždění na Náměstí Svobody v Bratislavě, které si má připomenout vraždu Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Já jsem spíše směřoval ke srovnání toho, jaké bylo Slovensko za Roberta Fica před onou vraždou a jaké je Slovensko teď?

To jsou dvě různá Slovenska. Vrátil bych se ale ještě hlouběji. V 90. letech Vladimír Mečiar budoval autoritářský stát. V tomto smyslu předběhl některé ve středoevropském regionu a byl blízký takovým lidem, jako byl třeba Slobodan Milošević. Vláda spolupracovala dokonce i s mafiány. Dnes je to naopak.

Dnes Robert Fico buduje mafiánský stát, kde autoritářský stát bude vedlejší produkt. Mafiánský stát totiž nelze vybudovat, aniž byste trochu přitvrdili. Autoritářský stát ale není primárním cílem.

Mafiánský stát přitom symbolizuje naprostou koncentraci moci v rámci pyramidy, kde na vrchu už nebude několik oligarchů, kteří mezi sebou budou soutěžit, jako to bylo ještě před šesti lety, ale bude tam stabilizovaná moc jednoho či dvou lidí.

Slovensko nezapomíná. Lidé si připomněli šest let od vraždy novináře Kuciaka a jeho snoubenky Kušnírové Číst článek

To se stalo v Maďarsku a Slovensko se teď vydalo na stejnou cestu. Slovenský příběh je tedy obrácený, o to je to ale děsivější. Autoritářský stát má stále ještě nějaká pravidla, v mafiánském státě už neplatí nic.

Vy jste v minulých letech o vraždě Jána Kuciaka mluvil jako o momentu, kdy si spousta lidí na Slovensku uvědomila, že žijí v uneseném státě, že to překročilo hranici, která pro ně byla akceptovatelná. V roce 2020 jste mluvil o tom, že to přineslo emancipaci slovenské společnosti. Co se stalo, že o čtyři roky později znovu vede slovenskou vládu Robert Fico?

To je záhada. Všechno to vypadá jako velká konspirace, v podstatě se ale nespojila energie, kterou přinesla v roce 2018 náměstí, a touha lidí po životě v normálním státě s opozicí, která by byla schopna definitivně ukončit příběh mafiánského státu.

Místo toho přišel Igor Matovič, který byl schopný přesvědčit lidi, že jediným tématem je antikorupce, a populisticky strhl všechno na sebe. Je pravda, že tehdejší opozice se nebyla schopná dohodnout.

Od této fatální chyby se pak odvíjí příběh vlády, která začala vládnout v březnu 2020 během covidové pandemie, takže nemohla ukázat všechno tak, jak si plánovala.

Chyb Igora Matoviče velmi systematicky využíval Robert Fico, a byl to zejména Igor Matovič, kdo velmi zásadně dopomohl k tomu, aby se Robert Fico mohl vrátit.

Čaputová: Touha žít na slušném a spravedlivém Slovensku je aktuální i šest let po vraždě Kuciaka Číst článek

Šéfredaktoři osmnácti slovenských médií ve středu zveřejnili společné prohlášení, v němž mimo jiné píšou, že premiér Robert Fico znovu dělá z novinářů terče a obrací na ně hněv svých voličů. Může to vést k opakování toho, co se stalo před šesti lety?

To samozřejmě nikdy nevíme, ale je pravda, že všechny typy elit mají určitou zodpovědnost. Když přijdete s nějakým předsudečným myšlením, začnete někoho silně stigmatizovat, nevyhnutelně přijdou diskriminační momenty a dřív nebo později se násilí objeví.

Nenávistné projevy na internetu, ale i v běžném životě jsou stále častější. Mám s tím osobní zkušenost. A pokud se tato spirála začne tímto způsobem odvíjet, skutečně to může vést k násilí...

Jak působí výsledek vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky na slovenskou společnost? A jak důležité jsou blížící se slovenské prezidentské volby? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu v audiu v úvodu článku.