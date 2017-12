Církev mění pravidla nakládání s relikviemi. K exhumaci ostatků Toufara by už média nesměla

Obchodování s ostatky římskokatolické církvi vadilo i v minulosti. Zákaz podle kanonického práva platí řadu let, ale teď Kongregace pro svatořečení vydala instrukce, které se týkají i ostatků lidí u kterých se očekává, že budou svatořečeni nebo blahořečeni v blízké budoucnosti.

Pravidla podle agentury AP mimo jiné stanovují přísnější podmínky, za kterých smějí být ostatky vyzvedávány a přenášeny na jiné místo.

V Česku byla před několika lety například provedena exhumace a přesun ostatků umučeného faráře Josefa Toufara, který je kandidátem na blahoslavení. Církevní historik Jaroslav Šebek uvádí, že něco podobného by se podle nových pravidel muselo odehrát neveřejně, tedy bez přítomnosti novinářů.

„Uvažuje se v příštím roce o tom, že by byly zpět do vlasti převezeny ostatky kardinála Jozefa Berana, také člověka, který je kandidátem beatifikace. Tady se doporučuje, že tyto akty mají být bez mediální přítomnosti,“ řekl Šebek Radiožurnálu.

Obrana před nekritickou úctou

Důvodů pro nové rozhodnutí Vatikánu je víc. V dokumentu je například stanoveno, že církev musí mít souhlas dědiců s vyzdvižením ostatků, aby se tak předešlo soudním sporům, ke kterým v minulosti docházelo.

Podle historika Šebka se také Vatikán snaží předejít vzniku veřejných kultů u lidí, kteří nejsou svatořečení ani blahořečeni a reaguje na některé projevy lidové zbožnosti, jako je spojování nadpřirozené moci s těmito ostatky.

„Je to do jisté míry i reakce na to, že se tady objevuje celá řada osobností, o kterých se hovoří jako o možných blahořečených, hlavně z doby moderního křesťanství. Je to tedy snaha omezit nějakou nekritickou úctu,“ myslí si.

S tím také souvisí zdůrazněný zákaz jakéhokoli obchodování s relikviemi. Podle nových instrukcí také relikvie nesmějí být vystavovány mimo kostely a další sakrální místa. A před vystavením musí mít osvědčení o pravosti vydané vatikánskou Kongregace pro svatořečení.