Vážná situace pro Evropu, ale i samotné USA, pokud Trump zavede 50procentní clo, říká Matesová

Sněmovna reprezentantů USA ve čtvrtek po vleklých debatách schválila návrh zákona o daních a výdajích. Hlasování bylo velmi těsné, pro návrh hlasovalo 215 zákonodárců, zatímco proti bylo 214, včetně dvou republikánů. Návrh nyní zamíří do Senátu. Ekonomka Jana Matesová pro Radiožurnál uvedla, že plán Donalda Trumpa dlouhodobě uvalit 50procentní clo na výrobky z EU by měl tvrdé dopady na hospodářství USA. Rozhovor Praha 15:15 25. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Matesová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Daňový zákon, který prosadili ve čtvrtek ve sněmovně republikáni, mimo jiné ruší klíčové pobídky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a elektromobility. Proč? Jak to předkladatelé zdůvodňují?

Bylo to už součástí volebního programu prezidenta Trumpa, že zelenou ekonomiku zruší, nebude dále sponzorovaná z veřejných rozpočtů. Nicméně je třeba říct, že ona se rozvíjí velice rychle i ve Spojených státech, a to z důvodu vlastní motivace těch jednotlivých producentů, také bank, protože klienti to tak chtějí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ekonomkou Janou Matesovou

Jaké dopady to podle Vás může mít? Zvýší se emise skleníkových plynů? Zdraží Američanům energie?

To si myslím, že se nestane. Pokud zdraží Američanům energie, to je samozřejmě možné, zejména pohonné hmoty, tak to bude důsledkem zavedených cel zejména ve vztahu ke Kanadě. Sice jejich účinnost byla odložena, ale ne u všech, takže to se opravdu může stát, to je velmi pravděpodobné.

Na druhé straně v posledních týdnech dramaticky klesá cena základní suroviny – ropy. Čili efekt uvidíme, ale nebude to určitě důsledek snížených subvencí nebo benefitů pro firmy, které budou přecházet na zelenou ekonomiku. Ve Spojených státech totiž tyto podpory nejsou regulovány, nebo zavedení zelené ekonomiky není regulováno tak jako v Evropě, že něco nařídíme, a když to nesplníte, budete platit pokuty.

Ve Spojených státech je ten systém dělejte, co chcete, ale když dosáhnete těchto výsledků, tak si potom náklady budete moct odečíst od daňového základu. To samozřejmě snižovalo výnosy z daní. Nebylo to ale dramatické.

My jsme v posledních letech ve Spojených státech viděli obrovský nárůst, skutečně obrovský nárůst deficitu veřejných rozpočtů, zejména v době covidu. Nicméně ty roky covidu se sešly s účinností daňových zákonů z doby prvního prezidentského funkčního období prezidenta Trumpa.

,Trumpova politika nás sbližuje.’ Evropská unie pracuje na dohodě o volném obchodu s Indií Číst článek

Ty zákony, které velmi omezovaly daně, zejména daň korporacím, kterou snížily dramaticky nejvíc v historii, údajně zhruba ty výnosy z firemních daní klesly o 40 procent. Do toho pak přišel za rok po první uzávěrce takto daněného roku covid s velikými náklady, čili dramaticky, ale opravdu dramaticky se zvýšilo zadlužení Spojených států.

Právě nové opatření by mělo ještě prohloubit státní dluh až o čtyři biliony dolarů za 10 let. Je to reálný odhad?

Myslím, že je to velmi reálný odhad, protože ono jde s malými výjimkami o prodloužení daňových úlev, daňový zákonů prezidenta Trumpa z roku 2017, které vešly v platnost v roce 2018. Ty mají končit po deseti letech, čili tohle je jejich prodloužení.

Do růstu ekonomiky se snížení daňové zátěže pro podniky trošku projevilo, jenomže teď zase růst americké ekonomiky skutečně dramaticky brzdí nejistota na trzích. Takže ano, tohle je velmi pravděpodobné.

Zároveň ale vidíme, a tento týden jsme to viděli skutečně v živém přenosu, jak rostou náklady na obsluhu amerického dluhu, které představují už 23 procent federálního rozpočtu, jsou obrovské, jsou vyšší než výdaje Spojených států na obranu. To poroste dál. Tento týden jsme viděli, že Spojené státy se pokusily vydat nové dluhopisy dvacetileté i třicetileté a jejich cena a úroková míra, aby je vůbec udaly na trhu, protože nebyl zájem, dosáhly hodnot, které jsme tady v posledních dvaceti letech vůbec neviděli.

Trump doporučí uvalení padesátiprocentního cla na zboží z EU. Jednání podle něj nikam nevedou Číst článek

Trump žádá od prvního června zavést padesátiprocentní cla na dovoz z Evropské unie. Co by to pro Evropu znamenalo? Dojde k tomu podle Vás?

Pro Evropu by to bylo skutečně velmi vážné. Jestli k tomu dojde? Možná, že ano, na nějakou přechodnou dobu. Nicméně to bude vážné taky pro Spojené státy, protože Spojené státy mají veliký dovoz z Evropy a ceny těch dovážených výrobků na americkém trhu se určitě zvýší, a to pravděpodobně velmi významně ne třeba o 50 procent, ale velmi významně.

V dlouhodobé perspektivě, jaké dopady na tamní hospodářství může mít tato ekonomická politika americké administrativy?

Krátkodobé jsou určitě vážné, protože nejistota je veliký strašák na trzích. Dlouhodobě se obávám, že Spojené státy ztrácejí důvěryhodnost, viděli jsme to i ve snížení ratingu poslední ratingových agentur, která ještě důvěryhodnost investic do Spojených států nesnížila.

To by mělo veliké dopady nejenom pro americkou ekonomiku, jejíž význam by se snižoval, ale pořád by asi byl největší ve světě, ale pro celý svět a určitě to bude podporovat Čínu v dlouhodobém vývoji.