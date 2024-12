Včerejší terorista mírotvorcem, říká Dostál o syrském lídrovi. ‚Musíme s ním jednat,‘ míní Decroix

Pád režimu Bašára Asada je dobrá zpráva, hodnotí změnu v Sýrii poslankyně Eva Decroix (ODS). A zároveň dodává, že na nového vůdce Abú Muhammada Džuláního je třeba hledět s opatrností, ale také s ním začít jednat. „Obávám se, že v Sýrii došlo k vyhnání čerta ďáblem,“ reaguje na ni v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus europoslanec Ondřej Dostál z koalice Stačilo!. Praha 15:46 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrští povstalci a pošlapaná fotografie Bašára al-Assada | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Je pád dlouholetého syrského diktátora Bašára Asada dobrou zprávou?

Decroix: Určitě ano. Je to dobrá zpráva pro mnoho lidí, kteří pod tím režimem trpěli. Víme, že tam docházelo k mučení a popravám. V tomto ohledu je to dobrá zpráva.

Je pád Asadova režimu příležitost pro Sýrii? Debatují Ondřej Dostál (Stačilo!) a Eva Decroix (ODS)

Ale musíme si pohlídat, co přijde nyní. A myslím si, že tam nyní nemáme úplně jasno. Protože nový syrský vůdce Abú Muhammad Džúlání je kontroverzní osoba, Spojené státy ho zařadily na seznam teroristů.

Dostál: Já se obávám, že v Sýrii došlo k vyhnání čerta ďáblem. Džulání je nyní označován za bojovníka za svobodu, ale byl to terorista, na jehož hlavu vypsaly Spojené státy odměnu 10 milionů dolarů.

On sice tvrdí, že prodělal osobní vývoj, ale nejsem si jistý, že přinese Sýrii větší bezpečí. A nejsem ani přesvědčen, že to povede k návratu uprchlíků. Naopak to může vyvolat větší uprchlickou vlnu.

Jediné řešení, které si teď umím představit, je nějaká hodně velká mírová mise OSN, která by udržela v Sýrii klid, aby země mohla vůbec fungovat.

Paní Decroix, odkud vyčerpáte svůj opatrný optimismus?

Decroix: Já si myslím, že nyní všichni tak trochu vaříme z vody. To, jakým způsobem budou schopny různé skupiny v Sýrii spravovat svou zemi, nyní nikdo nedokážeme říct. Ale nemyslím si, že by zemi měly spravovat mírové jednotky OSN. To se nám mnohokrát neosvědčilo.

Terorista, mírotvorce

Vůdce syrských povstalců Džulání říká, že Sýrii čeká obnova, že nikdo nechce další boje. Vy mu nevěříte?

Dostál: Těžko říct, zda můžeme někomu takovému věřit. Asi to nejlepší, co můžeme v tento moment udělat, je alespoň zkusit s ním vyjednávat.

Je to člověk, který je nejspíše nesmírně schopný, protože dokázal přežít v tavícím kotlíku všemožných teroristických skupin a vzejít z toho jako poměrně úspěšný vojenský vůdce. Takže teď by bylo žádoucí pokusit se zjistit, co vlastně bude chtít.

Ale zatím jsou prohlášení z jeho strany spíše smířlivá a vstřícná, nebo ne?

Dostál: Ano, to nepochybně jsou. Jenom to ukazuje, jak v podstatě včerejší terorista může být novým budovatelem společnosti a rozdávat rozhovory.

Mohou se z Džuláního a celého hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS) stát mírotvorci?

Decroix: My to nejsme schopni posoudit. V našem zájmu je stabilizace Sýrie. Což souvisí s tím, že tam nebudou absolutně odporným a zásadním způsobem porušována lidská práva a nepovede to zase k migračnímu exodu.

A pokud ta cesta vede přes opatrný respekt, opatrné vyjednávání a nastavování podmínek s aktuálním vůdcem, tak k tomu budeme muset pragmatickým způsobem přistoupit. My si teď nemůžeme říci, že je to bývalý terorista, proto s ním nejednáme.

Další uprchlíci?

Měla by mít Evropa obavy z nové migrační vlny ze Sýrie?

Dostál: Já si myslím, že spíše ano. Nepochybně tu jsou skupiny nynějších uprchlíků, kteří se budou moci vrátit. Ale na druhou stranu jsou zde skupiny, které nyní v Sýrii prohrály, a ty naopak mohou vyvolat další migrační vlnu.

Decroix: Pokud v Sýrii vypukne další konflikt mezi různými skupinami, tak je velmi pravděpodobné, že ano. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje. Nicméně může se to rychle změnit, vždyť i pád Bašára Asada se odehrál v průběhu dvanácti dnů. Ale teď se nedomnívám, že bychom se měli obávat migrační vlny.

