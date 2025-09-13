Vdova po aktivistovi Kirkovi slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz
Vdova po zavražděném americkém pravicovém aktivistovi Charliem Kirkovi ve se svém prvním vystoupení po jeho smrti slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz. Erika Kirková také vyslovila přesvědčení, že Kirkovo hnutí bude nyní silnější než kdy dřív. Informují o tom server BBC News a agentura DPA.
Kirková se na veřejnost obrátila z podcastového studia svého manžela v Arizoně, od pultu stojícího vedle prázdného křesla, které aktivista užíval. Na začátku přímo přenášeného projevu poděkovala záchranářům, kteří se Kirka po středečním atentátu na univerzitě v Utahu snažili oživit.
„Pane prezidente, můj manžel vás miloval. A věděl, že jste ho miloval též,“ vzkázala pak Donaldu Trumpovi, jehož Kirk dlouhodobě podporoval a k jehož znovuzvolení dopomohl. Poděkovala také viceprezidentu J. D. Vancemu a jeho manželce Ushe za to, že rakev s tělem jedenatřicetiletého manžela ve vládním letounu Air Force Two dopravili do Arizony.
„Nemáte ani tušení, jaký oheň jste zažehli v této manželce, nářek této vdovy se bude rozléhat po celém světě jako bojový pokřik,“ řekla pak v emotivním vystoupení na adresu „pachatelů zla“ s tím, že nemají vůbec tušení, co „právě rozpoutali po celé této zemi a na celém světě“.
Kirková, která má s manželem dvě malé děti, pak slíbila, že z Kirkovy organizace Turning Point USA udělá největší organizaci, kterou kdy Spojené státy viděly.
Aktivista, kterého DPA označuje za ultrakonzervativního, proslul svým pohotovým debatním stylem a ochotou vést diskuze i s odpůrci na univerzitách po celých USA, díky nimž k Trumpovi pomohl přitáhnout velké množství převážně mladých voličů.
Kritici mu vyčítali mimo jiné prakticky bezmeznou podporu Trumpa, s nímž měl velmi blízké vztahy, nebo šíření nepravd o volbách v roce 2020 či o covidu-19.
Z vraždy Kirka je podezřelý 22letý Tyler Robinson, kterého v pátek policie zadržela. Čin tvrdě odsoudili američtí představitelé z řad demokratů i republikánů včetně Trumpa i všech žijících bývalých prezidentů.
Na sociálních sítích tak učinil i student Hunter Kozak, který Kirkovi na debatě na univerzitě v Utahu jako poslední před atentátem položil otázku. Týkala se případů masové střelby v USA.