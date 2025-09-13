Vdova po aktivistovi Kirkovi slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz

Vdova po zavražděném americkém pravicovém aktivistovi Charliem Kirkovi ve se svém prvním vystoupení po jeho smrti slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz. Erika Kirková také vyslovila přesvědčení, že Kirkovo hnutí bude nyní silnější než kdy dřív. Informují o tom server BBC News a agentura DPA.

Phoenix Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Americký ultrakonzervativní aktivista Charlie Kirk

Americký ultrakonzervativní aktivista Charlie Kirk | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Kirková se na veřejnost obrátila z podcastového studia svého manžela v Arizoně, od pultu stojícího vedle prázdného křesla, které aktivista užíval. Na začátku přímo přenášeného projevu poděkovala záchranářům, kteří se Kirka po středečním atentátu na univerzitě v Utahu snažili oživit.

„Pane prezidente, můj manžel vás miloval. A věděl, že jste ho miloval též,“ vzkázala pak Donaldu Trumpovi, jehož Kirk dlouhodobě podporoval a k jehož znovuzvolení dopomohl. Poděkovala také viceprezidentu J. D. Vancemu a jeho manželce Ushe za to, že rakev s tělem jedenatřicetiletého manžela ve vládním letounu Air Force Two dopravili do Arizony.

Charlie Kirk: Muž, který naučil Trumpa chodit na TikTok. Konzervativní hnutí ztratilo vlivnou osobu

Číst článek

„Nemáte ani tušení, jaký oheň jste zažehli v této manželce, nářek této vdovy se bude rozléhat po celém světě jako bojový pokřik,“ řekla pak v emotivním vystoupení na adresu „pachatelů zla“ s tím, že nemají vůbec tušení, co „právě rozpoutali po celé této zemi a na celém světě“.

Kirková, která má s manželem dvě malé děti, pak slíbila, že z Kirkovy organizace Turning Point USA udělá největší organizaci, kterou kdy Spojené státy viděly.

Aktivista, kterého DPA označuje za ultrakonzervativního, proslul svým pohotovým debatním stylem a ochotou vést diskuze i s odpůrci na univerzitách po celých USA, díky nimž k Trumpovi pomohl přitáhnout velké množství převážně mladých voličů.

Kritici mu vyčítali mimo jiné prakticky bezmeznou podporu Trumpa, s nímž měl velmi blízké vztahy, nebo šíření nepravd o volbách v roce 2020 či o covidu-19.

Z vraždy Kirka je podezřelý 22letý Tyler Robinson, kterého v pátek policie zadržela. Čin tvrdě odsoudili američtí představitelé z řad demokratů i republikánů včetně Trumpa i všech žijících bývalých prezidentů.

Na sociálních sítích tak učinil i student Hunter Kozak, který Kirkovi na debatě na univerzitě v Utahu jako poslední před atentátem položil otázku. Týkala se případů masové střelby v USA.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme