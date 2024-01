Ve čtvrtek autem srazil sloup, v neděli šéf slovenských národovců Danko oznámil kandidaturu na prezidenta

Hlavní favorit slovenských prezidentských voleb Peter Pellegrini (Hlas) oznámí kandidaturu až tento týden, novinové titulky tak zatím plní jeho koaliční partner Andrej Danko. Šéf Slovenské národní strany (SNS) po své čtvrteční noční dopravní nehodě, od které ujel, v neděli potvrdil, že do voleb půjde také. V souvislosti s jeho sražením sloupu začne trestní stíhání a opozice chce místopředsedu parlamentu Danka z funkce odvolat. Bratislava 12:11 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko | Zdroj: Profimedia

O své čtvrteční půlnoční nehodě Danko v nedělní relaci RTVS uvedl, že absolvoval dechovou zkoušku s negativním výsledkem a škodu 1500 eur na sloupu plánuje zaplatit.

Městské části Dúbravka dokonce nabídl, že si klidně vše odpracuje i veřejně prospěšnými pracemi.

„Je mi to upřímně líto, stydím se. Zkoušel jsem nové vozidlo a dopadlo to špatně,“ kál se Danko.

Automobil patří jeho straně SNS. „Dokud nebude vše vyšetřeno, auta se ani nedotknu. Neupalujte mě na hranici,“ vzkázal médiím i politické konkurenci.

Šéf SNS Andrej Danko v noci poničil semafor na křižovatce ulic Saratovská a Repašského | Zdroj: Profimedia

Danko si protiřečí

Místopředseda parlamentu sice tvrdí, že podstoupil dechovou zkoušku, z místa nehody ale ujel. Policie sama informovala, že jej na místě nehody nenašla. Nespecifikovala však, zda Danka nechala dýchnout či mu vzala krev někdy později.

„Z místa jsem odjel, protože jsem stará škola a žil jsem v tom, že nemusíte být na místě nehody,“ vysvětloval Danko s tím, že se jel ošetřit. „Zranil jsem se a potřeboval jsem ošetření,“ víc však neupřesnil.

Ještě v pátek přitom TV Joj tvrdil, že se mu nic nestalo. „Absolutně nic, i autem jsem odjel v pohodě.“

Danko sa pri nehode vôbec nezranil a nič sa mu nestalo, absolútne. Z nehody neušiel. Odišiel preto, že sa potreboval ošetriť. Zranil sa veľmi. Však dobre. pic.twitter.com/VWAYm12le0 — theory (@theory_skba) January 14, 2024

Generální prokurátor Maroš Žilinka již uvedl, že v případu bude zahájeno trestní stíhání. To ještě nemusí znamenat, že dojde k obvinění.

Za útěk z místa nehody podle zákona hrozí pokuta ve výši 200 až 1000 eur a zákaz řízení motorového vozidla až na pět let. Pokud dojde k poškození cesty nebo obecně prospěšného zařízení, událost se vyhodnocuje jako dopravní nehoda a povinností řidiče je ohlásit havárii policii a počkat na její příjezd.

Boj o prezidentský úřad

V nedělní relaci RTVS byl s Dankem lídr opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka, který uvedl, že se jej opozice pokusí z postu místopředsedy parlamentu odvolat.

Předseda parlamentu Peter Pellegrini v reakci na Dankovu nehodu řekl, že pokud by se prokázalo, že by porušil zákon, měl by vyvodit odpovědnost: „Vyzývat ho k tomu neubudu, ale na jeho místě bych zodpovědnost vyvodil. Jaký to je vzor?“

Z opraveného sloupu se rázem stalo improvizované pietní místo | Zdroj: Profimedia

Právě Pellegrini je největším favoritem březnových prezidentských voleb, byť své rozhodnutí oznámí definitivně až koncem tohoto týdne. Právě mediální přestřelky obou koaličních kolegů jsou přitom dosud hlavním obsahem jinak spíše mdlé kampaně.

„Je mi trochu líto pana Pellegriniho, že tuto situaci zneužívá,“ řekl Danko a postěžoval si, že ho Pellegrini hodil přes palubu. „Je mi to lidsky líto, ale chápu jeho pozici,“ dodal. Sám přitom v poslední době i v souvislosti s prezidentskou kandidaturou na Pellegriniho nevybíravě a často i osobně útočí.

Spor obou mužů-koaličních partnerů nekončí. Danko v neděli zmínil, že má již sesbíraný dostatek podpisů občanů a zapojí se do boje o prezidentský úřad. „Přesvědčili jste mě, budu kandidovat. Půjdu proti špinavým a nebezpečným lidem, jako jste vy,“ řekl Šimečkovi.

Dodal však, že pokud bude mít v průzkumech slabé preference, podpoří nejsilnějšího „národního“ kandidáta. Nadále mluví i o možné podpoře Štefana Harabina.