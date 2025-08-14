Ve Francii se nakazilo 21 lidí listeriózou po konzumaci závadných sýrů. Stovky se jich mohly dostat i do Česka
Francouzské obchody stahují z regálů velké množství sýrů. Reagují tak na 21 případů infekční nemoci listeriózy a dvě úmrtí, která můžou souviset s konzumací závadných sýrů. Výrobky pocházejí z jedné sýrárny ve střední Francii. Společnost je prodala do několika francouzských oblastí a poslala je také do zahraničí. Několik stovek kusů těchto sýrů se mohlo dostat i do Česka.
Mezi případy nakažení infekční nemocí listerióza se řadí pacienti ve věku od 34 do 95 let, celkem jich je 21. Dva lidé, kteří měli předchozí zdravotní komplikace, zemřeli, zřejmě právě kvůli konzumaci závadných sýrů.
Listerióza se může projevit až osm týdnů po konzumaci závadných potravin. Tyto potraviny nejde poznat pouhým okem, nemění se její vzhled ani jiná vůně. Ve Francii jde o druhé nejčastější onemocnění spojené s jídlem, tím nejčastějším je salmonela.
Zatím není jasné, co přesně je příčinou infekce. Jednou z variant je závadné mléko, vyšetřování ale stále pokračuje.
Francouzi stahují výrobky už od června, ale proces stále pokračuje. „Obchody stahují závadné zboží příliš pozdě, až v době, kdy ho zákazníci zkonzumují. Je potřeba stahování urychlit. Stát musí víc tlačit, pokutovat, když někdo nedělá dobře svou práci,“ popsal pro televizi BFM zástupce neziskové organizace Food Watch.
Stovky kusů těchto sýrů se mohlo dostat i do Česka. „Můžeme potvrdit, že Státní veterinární správa obdržela prostřednictvím systému rychlého varování od francouzských dozorových orgánů informaci, že se sem měly dostat dva různé sýry. Mělo by to být zhruba několik stovek kusů. V současné době probíhá šetření v místě určení,“ uvedl zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.
Sýry pocházely ze sýrárny Chavegro ze střední Francie a šlo o různé druhy: kromě kravských tak také o kozí sýry, sýry jako camembert a tak dále. Tyto sýry potom skončily v regálech velkých francouzských řetězců.
Francouzské ministerstvo zemědělství Českému rozhlasu potvrdilo, že se závadné sýry mohly dostat také do Německa, Slovenska, Belgie, Itálie, Maďarska nebo Rakouska.