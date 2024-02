Ve Francii se rozvíjí bezplatná hromadná doprava. Montpellier je největší evropské město s MHD zdarma

Francouzské Montpellier se na přelomu roku stalo největším evropským městem s bezplatnou hromadnou dopravou pro své obyvatele. Místní už si nemusí kupovat lístky. Stačí, když při kontrole ukážou kartu s potvrzeným bydlištěm. Město hradí výpadek příjmů především z daní větších firem. Montpellier (Francie) 11:08 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V tramvajích v Montpellier nemusí obyvatelé platit jízdné | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Turisté a návštěvníci musí i nadále platit za MHD v Montpellier. Na zastávkách tramvají jsou automaty na lístky, které už ale nefungují. Lístek si můžete koupit přes internet. Stačí vyplnit číslo karty, zaplatit a můžete jet. „Jsem velmi spokojená. Jezdím teď tramvají podstatně častěji. Dřív jsme chodili víc pěšky,“ říká Paulette, která bydlí v centru Montpellier.

Tramvají teď jezdí častěji třeba na nákupy. Říká, že v ní lidí výrazněji nepřibylo ani po zavedení bezplatné MHD. Olivier žije asi patnáct kilometrů od Montpellier a byl by raději, kdyby místo MHD zdarma existovalo lepší propojení s předměstím.

„Před deseti, patnácti lety, jsem do práce přijel autem za čtvrt hodiny. Mohl jsem tu v klidu zaparkovat. Dnes to nejde. Cesta mi trvá tři čtvrtě hodiny. Podporuji udržitelnou dopravu, ale v Montpellier to stále není ideální,“ vysvětluje Oliver.

„Mám trochu obavy, aby bezplatná hromadná doprava nebyla dlouhodobě nevýhodou hlavně v souvislosti s údržbou současné dopravní sítě a s rozvojem dalších linek. Doufám, že bezplatnost dopravy neohrozí tyto projekty,“ dodává.

Tyto obavy radnice Montpellier vyvrací s tím, že bezplatnost MHD plánované rozšiřování sítě neohrozí, a naopak přispěje ke zkvalitnění ovzduší. „Každý rok ve Francii zemře 40 tisíc lidí jen kvůli kvalitě vzduchu, který dýchají,“ říká Julie Frecheová, která se na místní radnici věnuje dopravě.

Město zavádělo MHD zdarma postupně – nejdřív o víkendech a potom pro nezletilé a seniory. Dnes jsou pro místní obyvatele bezplatné tramvaje, autobusy a brzy i trolejbusy.

Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Z půl milionu obyvatel si průkazku na bezplatnou MHD nechalo vystavit 305 tisíc lidí. Žádná veřejná politika neoslovuje tolik lidí jako právě tohle opatření. V tomto smyslu je to pro nás opravdu úspěch,“ upřesňuje Frecheová.

Hromadná doprava město ročně stojí v přepočtu přes tři čtvrtě miliardy korun. Výpadek zdrojů z prodeje lístků mají kompenzovat návštěvníci, turisté a hlavně daně větších firem.

„Montpellier je dynamicky se rozvíjející město. Mezi lety 2020 až 2023 se tady usadilo o dvanáct procent víc větších firem. Příjem z daní na mobilitu se nám tedy zvýšil z 90 na 120 milionů eur. Tahle daň tím pádem financuje bezplatnost MHD,“ uzavírá Frechová.

Ve Francii je přes 40 měst, která zavedla bezplatnou hromadnou dopravu. Jsou mezi nimi převážně menší města jako třeba Dunkerque, Calais, Bourges nebo Libourne.