Ve Francii se schyluje k pádu vlády. Macron bude mít hned několik možností, jak jednat
Ve Francii se schyluje k pádu vlády. Poslanci budou v pondělí hlasovat o důvěře menšinového kabinetu a opozice už dala najevo, že vládu tentokrát nepodpoří. Pokud vláda padne, francouzský prezident Emmanuel Macron bude mít hned několik možností, jak postupovat.
Opozice nesouhlasí s návrhem rozpočtu na příští rok, který představil premiér François Bayrou. Ten dlouhodobě poukazuje na to, že je potřeba snížit zadlužení Francie.
Emmanuel Macron může jmenovat nového předsedu vlády. Spekuluje se už v tuto chvíli o několika jménech
Francie patří podle Eurostatu mezi tři nejzadluženější země Evropské unie, a premiér tedy navrhl škrty ve výši 44 miliard eur.
Škrty počítají například se snížením veřejných výdajů, taky se zrušením dvou státních svátků 8. května a Velikonočním pondělím. S návrhem rozpočtu nesouhlasí jak levice, tak ani nacionalisté.
„Neustále opakujeme, že je nemožné vyřešit rozpočtovou rovnici naší země bez toho, aniž bychom se zaměřili na čtyři tabu, jako jsou imigrace, hospodaření státu, podvody a francouzské příspěvky Evropské unii,“ řekla v neděli šéfka nacionalistických poslanců Marine Le Penová.
Lepenovci požadují ultra rychlé rozpuštění Národního shromáždění a předčasné volby.
Kandidáti na premiéra
Pokud premiér Françoi Bayrou nezíská důvěru, tak vláda padne. V takovém případě by Bayru musel předstoupit před Emmanuela Macrona, předat mu svou demisi a Macron by měl potom hned několik možností.
Může jmenovat nového předsedu vlády. Spekuluje se už v tuto chvíli o několika jménech, například o šéfovi socialistů Olivieru Faurovi.
Tady je důležité vysvětlit proč. Emmanuel Macron si po předcházejících předčasných volbách loni v létě nevybral nakonec kandidáta na premiéra z levicového bloku, ekonomku Lucie Castetsovou. I přesto, že levicový blok vyhrál volby, si zvolil Michela Barniera. Situace dnes je velmi podobná právě s tím, co se stalo expremiérovi Barnierovi.
Objevují se ale i další jména, jako třeba ministryně zdravotnictví, republikán Xavier Bertrand nebo současný ministr obrany Sébastien Lecornu, což byl politik, který už figuroval naposledy mezi favority. Nakonec si centrista Bayrou tu pozici vydupal. A druhou možností je, že Macron rozpustí Národní shromáždění a to povede k předčasným volbám.