Ve Francii zemřelo za den 166 lidí s covidem-19, pacientů je méně

Sobotní počet nových úmrtí je nižší než v pátek, kdy jich bylo hlášeno 218. Zmenšil se také počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích - z pátečních 25 887 na sobotních 25 827. Počet pacientů na jednotkách intenzivní péče klesl z 3878 na 3827. Tato čísla mají sestupnou tendenci už více než dva týdny, poznamenala agentura Reuters.

Příznivý vývoj umožňuje francouzské vládě plánovat postupné uvolňování protiepidemických opatření platných od března. Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran v sobotu ale oznámil, že lidé, kteří přicestují do Francie, budou nově muset na 14 dní do karantény. Opatření, které například v České republice platí už několik týdnů, bude součástí dekretu o prodloužení stavu zdravotní nouze ve Francii až do 24. července. V pondělí má být návrh na prodloužení nouzového stavu předložen parlamentu.

„Tato karanténa bude nařízena každému, kdo se vrátí na francouzské území,“ řekl Véran bez dalších podrobností. Opatření zaměřená na omezení pohybu a kontaktů mezi lidmi se Francie chystá postupně uvolňovat od 11. května.