Ve škole se snažíme vytvořit kousek bezpečí a normálního dětství, říká ředitelka na západě Ukrajiny
Žáci a studenti za sebou mají první týden ve škole. A někteří už možná netrpělivě vyhlíží další prázdniny. Neplatí to ale všude. Na Ukrajině totiž škola znamená hlavně únik od strachu z raket a dronů. I když jen dočasný. Ve válce tu začíná už čtvrtý školní rok. „Prioritou je, aby děti ve škole měly alespoň kousek bezpečí a normálního dětství,“ říká ředitelka školy ve městě Dubno na západě Ukrajiny.
První školní den ve městě Dubno je plný hudby a tradic. Děti i rodiče oblékli vyšívané košile vyšyvanky a dívky mají ve vlasech modrožluté stužky. Starší žáci tančí a recitují na dvoře, aby přivítali prvňáčky.
Dvě holčičky na koloběžkách přivážejí učitelkám zvonečky. Každá z nich cinkne a hned je pošle dál dětem, aby si svůj první školní den mohly odzvonit i ony samy. Rodiče a prarodiče brečí a vše si natáčejí na telefony.
Na displejích mobilů jsou vidět i tváře v uniformách – vojáci, kteří se takto připojili na dálku. Prvňáčci mají odzvoněno a před vchodem je čeká ještě slavnostní průchod branou z barevných balonků.
Hudbu a nadšení ale utnou sirény, které varují před ruskými vzdušnými údery. Výstraha platí pro celou Ukrajinu a my se teď ze dvora plného ozdob musíme přemístit do krytu, protože hrozí ruský vzdušný útok.
Učitelky tady pořizují fotky svých tříd, aby je mohly poslat rodičům a ti dostali zprávu, že jejich děti jsou v bezpečí. Zatím je nás tady asi 70. Děti to snáší poměrně dobře, mají pastelky, omalovánky, některé svačí, jiné hrají společenské hry. Bohužel je vidět, že tohle už se pro ně stalo denní realitou.
Smíšené pocity
Po více než hodině v krytu se děti přesouvají do tříd a vyučování tak může konečně začít. První hodiny se u starších žáků soustředí na výuku historie, občanské výchovy a vlastenectví. Pro prvňáčky je začátek vyhrazený hlavně na seznámení mezi sebou a s paní třídní učitelkou.
„Nejvíc se mi líbilo, když jsme recitovali básničky. A že přišli všichni moji příbuzní,“ říká pro Radiožurnál šestiletá Lera, která v lavici sedí poprvé.
Její maminka Julie přiznává, že první den provázely smíšené pocity. „Pro mě je to vlastně podruhé, jedna dcerka už do školy chodí. Škoda toho poplachu. V krytu bylo dusno, málo místa, děti byly nervózní. Ale přesto jsem šťastná, že moje dcera může chodit do školy. Je barevná, veselá a děti mají rády učitele,“ popisuje.
Aspoň kousek bezpečí
Ředitelka školy Olena Tymoščuková říká, že se společně s kolegy snaží zajistit pro děti normální režim. Ale s pokračující válkou je to stále těžší.
„Děti píšou vojákům dopisy a kreslí obrázky. Ještě ani neumějí všechna písmena, pletou slova, ale o to víc je to dojemné. Vojáci si ty kresby schovávají, dávají si je do kapes, do vest. Říkají, že jim to dává sílu vydržet,“ vypráví.
Válka je tu ale vidět i fyzicky. Na chodbě visí fotografie čtyř vojáků, bývalých žáků této školy, kteří se nevrátili z fronty.
„Kdysi byli stejně malí jako ti dnešní prvňáčci. Dnes jsou to hrdinové. Učitelé o nich vypráví, děti dělají projekty. Moc si přeju, aby se ta stěna už nerozšiřovala,“ dodává.
Ředitelka Tymoščuková říká, že dětem zatím nemůžou vrátit klidnou zemi. Ale ve škole se snaží vytvořit aspoň kousek bezpečí a normálního dětství.