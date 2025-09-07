Ve Skotsku odhalili památník pilotovi RAF Heklovi. Je druhým českým letcem, který má v Británii pomník

U skotského jezera Loch Doon v neděli odhalili památník věnovaný českému pilotovi Františku Heklovi. Během druhé světové války sloužil u 312. československé perutě britského Královského letectva (RAF). V říjnu 1941 se během cvičného letu zřítil se svým letounem do jezera a nehodu nepřežil. Bylo mu 26 let. Hekl je druhým českým letcem, který bude mít ve Velké Británii vlastní pomník.

Přes deštivé počasí se odhalení památníku zúčastnilo přes 100 lidí. Mezi nimi byl i prasynovec Františka Hekla Vlastimil. „Myslím na dědu a tátu. Opravdu si myslím, že by byli hrdí,“ řekl pro Radiožurnál. Před odhalením byl památník zakryt padákem z muzea, kde je vystaven Heklův Spitfire.

Na břehu skotského jezera Loch Doon byl odhalen památník československého pilota Hekla. Za války sloužil u Královského letectva

Pomník navrhl akademický malíř Pavel Holý a vytvořil ho místní kameník z údolí Doon Kevin Roberts. Znázorňuje křídlo stíhačky Spitfire nořící se do vody, připomíná tak tragickou nehodu z roku 1941. Výroba a instalace památníku byla plně financována českým ministerstvem obrany ve spolupráci s Dumfries & Galloway Aviation Museum, kde je Heklův Spitfire vystavený.

„Za památník jsem moc rád. Kdybychom před lety letoun nevyzvedli z jezera a neopravili ho, možná by k tomu nikdy nedošlo, říká Peter Howieson, ředitel leteckého muzea v Dumfries.

Byl mezi těmi, komu se v polovině 80. let podařilo trosky letounu najít, vyzvednout z jezera a opravit. Ostatky Františka Hekla bohužel nenašli.

Heklův Spitfire je vystavený v Dumfries & Galloway Aviation Museum. Z jezera ho vyzvedli dobrovolníci v květnu 1982 | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

