Ve španělské Córdobě hořela slavná katedrála. Hasiči požár po několika hodinách uhasili

Katedrálu v jihošpanělské Córdobě, která vznikla původně jako mešita, zachvátil v pátek večer požár. Hasiči ho po několika hodinách uhasili, informovala agentura AFP s odvoláním na córdobského starostu.

Hasiči zasahovali u španělské katedrály v Córdobě

Hasiči zasahovali u španělské katedrály v Córdobě | Foto: Madero Cubero, ContactoPhoto | Zdroj: Profimedia

Na videích na sociálních sítích bylo vidět, jak z této významné architektonické památky, kterou ročně navštíví dva miliony lidí, šlehají plameny a stoupá dým.

„Památka je zachráněna,“ oznámil v televizi Cadena starosta José Maria Bellido. Později poděkoval hasičům za rychlý zásah, díky kterému se podařilo zabránit katastrofě. V místě požáru v mešitě-katedrále ale zůstali hasiči i policisté.

AFP píše, že požár se rozhořel v pátek přibližně kolem 21.00 a vyvolal obavy o osud této perly středověké architektury a oživil vzpomínky na ničivý požár pařížské katedrály Notre Dame. Podle španělských médií se v katedrále nejdříve vznítil úklidový stroj.

Tato stavba známá ve Španělsku jako la Mezquita (mešita) patří k nejvýznamnějším památkám v zemi. Vznikala od 8. století za maurské nadvlády. Když byla Córdoba v roce 1236 dobyta křesťany, byla mešita přestavěna na katedrálu, v níž se zachovalo nádherné sloupoví bývalé muslimské modlitebny.

