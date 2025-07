Ve stínu Fukušimy se Japonsko vrací k jádru. Plánuje výstavbu moderních reaktorů

Japonsko se po 14 letech od havárie v jaderné elektrárně Fukušima znovu vydává jadernou cestou. Země, která po roce 2011 zastavila téměř celou svou výrobu nukleární energie, má nyní ambice reaktivovat své jaderné reaktory a následně se soustředit na výstavbu reaktorů nové generace. Tokio 13:45 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonská jaderná elektrárna Fukušima | Zdroj: Profimedia

Změna přichází v době, kdy Japonsko čelí vysokým cenám pohonných hmot a energií. Jedním z důvodů, proč se japonská vláda rozhodla změnit svou energetickou politiku, je ruská invaze na Ukrajinu. A to kvůli tomu, že Japonsko je jeden z největších importérů fosilních paliv.

Další příčinou je vysoká spotřeba energie datovými centry umělé inteligence, píše Financial Times.

V únoru země vycházejícího slunce představila svůj plán pro využívání nukleární energie do roku 2040. Svou politiku minimálního používání této energie nahradila plánem „maximalizovat využívání dekarbonizovaných zdrojů energie, jako jsou obnovitelné zdroje a jaderná energie“.

Aktuálně se podíl jádra na výrobě energie pohybuje na 8,5 procenta. Do roku 2040 vláda plánuje tento podíl navýšit na 20 procent. Paralelně má také dojít k rozsáhlému omezení využívání fosilních paliv, jejichž podíl na výrobě elektřiny dosáhl v roce 2023 skoro 70 procent. Japonsko chce toto číslo do 15 let snížit na 30 až 40 procent.

Malé modulární reaktory

Většina plánovaných restartů reaktorů by měla být dokončena do roku 2030. Následně přijde výstavba reaktorů nové generace, které by měly být bezpečnější než ty ve Fukušimě, píše FT.

Jedná se o modely od vysokoteplotního plynem chlazeného reaktoru přes lehkovodní reaktory až po malé modulární reaktory.

Právě malé modulární reaktory by mohly hrát velkou roli v budoucnosti jaderné energetiky. Ovšem podle Hirokiho Sata, výkonného ředitele globálního obchodu společnosti Chubu Electric, tato technologie nepřijde do Japonska dříve než v roce 2040.

Důvodem jsou pomalu měnící se regulace, ale také obavy veřejnosti: „Všichni jsou vůči novým technologiím nedůvěřiví, zejména v Japonsku,“ řekl Sato FT.

Malé modulární reaktory jsou podle Andrease Schierenbecka, výkonného ředitele Hitachi Energy, dlouhodobě nejlepší technologie v tomto sektoru „můžete postavit rychleji a levněji“. Také je méně pravděpodobné, že se stane stejná tragédie jako ve Fukušimě.

NuScale, přední vývojář malých modulárních reaktorů v USA, má zájem tyto reaktory budovat i v Japonsku.

Ramsey Hamady, finanční ředitel této firmy, uvedl, že i přesto, že si „Japonsko uvědomuje potenciál malých modulárních reaktorů“, tak politické prostředí tomu není tak příznivé jako například v Jižní Koreji, kde vznikl i speciální program na výrobu tohoto typu reaktorů.

Ne další Fukušimě

Obnovu jaderné energetiky kritizuje Japonská federace advokátních komor. Vládě vyčítá, že chce rozvíjet jadernou energetiku, ale zároveň se nevěnuje rizikům spojeným s její výrobou a nesoustředí se na škody vzniklé po havárii ve Fukušimě.

Kritika přichází i z regionů. Například guvernér prefektury Niigata, na jejímž území leží největší světová jaderná elektrárna, brzdí její opětovné spuštění, uvádí FT.