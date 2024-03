Ve Švédsku hrozí nová vlna válek mezi gangy. Zhruba 62 000 lidí působí ve zločineckých sítích, uvádí policie

Ve Švédsku podle tamní policie hrozí, že nastává nová vlna válek mezi zločineckými gangy. Mění se jejich povaha, útoky se tolik nesoustředí přímo na členy gangů, ale například na jejich příbuzné, popsala pro ČTK česká velvyslankyně ve Stockholmu Anita Grmelová. Švédská policie v únoru uvedla, že zhruba 62 000 lidí působí aktivně ve zločineckých sítích nebo je s nimi nějak spojeno. Stockholm 10:31 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko-švédské vztahy lze považovat za výborné, nicméně existuje velký prostor pro přiblížení obou zemí, říká velvyslankyně ve Stockholmu Anita Grmelová | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0,©

Severská země v poslední době trpí válkami gangů. Počet smrtelných případů střelby se za uplynulé desetiletí ve Švédsku více než ztrojnásobil a je nyní na podstatně vyšší úrovni než v sousedních zemích.

„Před dvěma lety docházelo k častým střelbám a vždycky se týkaly jenom členů gangů. Postupně je méně střelby, ale mnohem víc bombových útoků. A už se nesoustředí tolik na členy gangu, ale třeba na jejich rodiny. Stává se, že když členové gangu nemůžou najít někoho, o koho usilují, tak zaútočí na příbuzné,“ řekla velvyslankyně. Střety se podle ní týkají velkých měst – Stockholmu, Göteborgu a Malmö.

Transparentní země

Švédsko je podle ní velice transparentní, je jednoduché na internetu najít adresu kohokoliv během chvíle. „Je to nástroj, který se ukazuje, že gangy začaly využívat,“ uvedla. Švédsko přemýšlí, že tato transparentnost, na kterou dlouhodobě bylo pyšné, bude muset být nějak redukována.

Několik firem si podle velvyslankyně vyžádalo veškeré informace o adresách například u daňových úřadů a zveřejnilo je na webových stránkách. „Nějaké ochranné prvky tam jsou, ale menší než u nás. Souvisí to právě se švédskou tradicí otevřenosti, transparentnosti a dostupných informací,“ dodala velvyslankyně.

Integrace migrantů

Švédsku se například podle dřívější premiérky Magdaleny Anderssonové nepodařilo integrovat velké počty migrantů, které v posledních dvou desítkách let přijalo. Podle Grmelové jsou nyní nejsilnější pravicovou stranou Švédští demokraté, jejichž hlavním tématem je zastavit migraci.

„Ukazuje to, jak se veřejnost vyrovnává s tím, že tam zhruba před deseti lety začaly proudit statisíce uprchlíků. Bylo to příliš velké číslo na to, aby je společnost dokázala úspěšně integrovat. Jak bylo Švédsko asi nejotevřenější zemí v rámci EU, pokud jde o pomoc a přijímání uprchlíků, tak nyní se legislativa mění na evropské minimum,“ míní Grmelová.

Co se týče uprchlíků z Ukrajiny po ruské invazi, ve Švédsku jich pobývá zhruba 30 000. „Není to proto, že by Švédsko zavřelo dveře. Švédsko i tamní veřejné mínění Ukrajinu extrémně podporuje a vnímá, že Ukrajinci bojují i za Švédy. Ale právě kvůli historii přijímání uprchlíků před deseti lety jsou pravidla a podmínky života pro Ukrajince výhodnější asi jinde,“ podotkla velvyslankyně.

Vztahy Česka a Švédska

Velvyslankyně také popsala, že česko-švédské vztahy lze považovat za výborné, nicméně existuje velký prostor pro přiblížení obou zemí. Státy spojilo nedávné předsednictví v Radě Evropské unie.

Česko předsedalo Radě EU v druhé polovině roku 2022, Švédsko žezlo poté převzalo na další půlrok. ČR se skandinávskou zemí výrazně spolupracuje také na zbrojních zakázkách, Prahu by měl brzy navštívit i švédský ministr obrany Pal Jonson.

Předsednictví v Radě EU podle Grmelové potvrdilo, že jsou si země v rámci Evropské unie blízké. Zároveň ale pro Švédsko není Česko přirozeným historickým partnerem.

„Švédové se za předchozí sociálně-demokratické vlády hodně soustředili na mírotvornou roli ve světě. Byly pro ně podstatné OSN a konflikty, které OSN řeší. V nich se angažovali. Nová vláda se mnohem více soustředí na své sousedství, na severské země a baltské státy. My nejsme úplně v prvním kruhu jejich pozornosti, nicméně právě díky spolupráci v EU se tam začínáme dostávat,“ řekla velvyslankyně.

Vstup do NATO

Vstup Švédska do Severoatlantické aliance je podle velvyslankyně obrovskou úlevou. Od začátku války na Ukrajině a finského rozhodnutí, které předcházelo švédskému, tato země ztratila svého největšího bilaterálního partnera – neutrální Finsko.

Spolupráce samozřejmě pokračovala, ale v situaci, kdy by jeden z nich byl členem NATO a druhý ne, by nemohla fungovat stejně dobře jako dříve. Oficiálně se Švédsko stalo členem aliance ve čtvrtek, jako poslední jeho vstup stvrdilo Maďarsko.