Ve Švédsku odhalili nového obrněnce pro českou armádu. Nahradí sovětská vozidla z osmdesátých let
Örnsköldsvik je nenápadné, asi padesátitisícové město na severu Švédska. Kromě toho, že odsud pochází několik hvězd NHL, je zajímavé ještě jednou věcí – vyrábějí tu nová obrněná vozidla pro českou armádu. A první už je na světě.
Vstup do výrobní haly švédské firmy BAE Systems provázejí přísná bezpečnostní pravidla.
Reportáž ze švédského Örnsköldsviku, kde proběhlo slavnostní představení prvního obrněného vozidla pro českou armádu
V regálech vysokých až ke stropu jsou součástky, ze kterých tu skládají bojová vozidla pro různé armády. Té české dodá BAE 246 nových obrněnců, 39 z nich vznikne tady ve městě Örnsköldsvik nebo taky Eviku, jak městu říkají místní. Zbytek výroby se pak přesune do Česka.
„Teď jsme v montážní hale, můžeme tu vidět výrobu všech tří produktových řad, které máme, a můžeme tu vidět taky české obrněnce CV 90,“ říká provozní ředitel BAE Peter Sedin.
Nové obrněnce zamíří k vojákům sedmé mechanizované brigády. Ti teď jezdí na sovětských vozidlech z osmdesátých let. Přezbrojení této tzv. těžké brigády slíbilo Česko Severoatlantické alianci už dávno, ale zatím to nesplnilo, jak loni na podzim připomněl náčelník generálního štábu Karel Řehka: „Nemáme splněné staré domácí úkoly a už před námi stojí nové.“
Pokud vše půjde dobře, tak prvních 10 vozidel dostanou čeští vojáci už příští rok a další postupně do roku 2030.
„Chápeme, jak je zásadní, aby česká armáda tato vozidla dostala včas, aby na nich mohla cvičit svůj personál. Takže je pro nás důležité dodržet harmonogram,“ slibuje provozní ředitel Sedin.
Zakázku Česko podepsalo v květnu před dvěma lety a vyjde téměř na 60 miliard korun, na další desítky miliard pak vyjde údržba vozidel. Smlouva na jejich servis ale zatím podepsaná není. Ministerstvo obrany říká, že o smlouvě na servis jedná a uzavře ji do příjezdu prvního obrněnce do Česka v příštím roce.