Ve USA zatkli muže, který plánoval velký teroristický útok v den voleb. Inspiroval ho Islámský stát

Sedmadvacetiletý Násir Ahmad Tavhadí žijící ve městě Oklahoma City v pondělí po svém zatčení vyšetřovatelům řekl, že chtěl útok provést v den voleb 5. listopadu. On a jeho mladistvý společník údajně očekávali, že při útoku na velká shromáždění zemřou jako mučedníci.

Tavhadí se dostal do Spojených států v roce 2021 na speciální vízum určené pro lidi, kteří pracovali pro americkou armádu v Afghánistánu nebo působili jako překladatelé či tlumočníci Američanů.

V posledních týdnech zintenzivnil přípravy na svůj čin, chystal se například koupit dvě útočné pušky AK-47 a munici, rozprodával rodinný majetek a své manželce a dítěti pořídil jednosměrnou letenku zpět do Afghánistánu.

Vyšetřovatelé z FBI během prohlídky Tavhadího telefonu zjistili, že komunikoval s člověkem, který se zabýval náborem, výcvikem a indoktrinací lidí, již projevili zájem o teroristické aktivity.

Podle Tavhadího byl napojený na Islámský stát. Na videu z července je Tavhadí zachycen, jak čte dvěma dětem text popisující odměny, jakých se mučedník dočká v posmrtném životě.

Ukládal si rovněž propagandistické materiály IS, byl ve skupinách na telegramu spojovaných s touto skupinou a podporoval spolek, který předává peníze IS, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Afghánec byl obviněn ze snah o poskytnutí materiální podpory IS, za což mu hrozí do dvacet let vězení, a z toho, že si pořídil zbraň za účelem spáchání teroristického činu. Za druhý zločin může být potrestán až patnácti lety odnětí svobody.

„Terorismus zůstává pro FBI prioritou číslo jedna a k ochraně Američanů využijeme všechny zdroje,“ řekl ředitel FBI Christopher Wray podle agentury AP.