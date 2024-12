Ve Vatikánu byl několik dní betlém, v němž Ježíšek ležel na palestinském šátku

Ve Vatikánu po kritice odstranili z jesliček černobílý palestinský šátek, na němž v hale Pavla VI. ležel Ježíšek. Betlém s palestinským šátkem byl ve Vatikánu v hale, kterou používá papež pro audience, necelý týden. Jde o dar palestinské komunity z Betléma, který ale kritizovali někteří židé. Informovala o tom ve středu agentura ANSA. Vatikán 16:16 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František u jesliček ve Vatikánu | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Inaugurace této instalace vytvořené dvěma palestinskými umělci z Betléma, který leží na okupovaném Západním břehu, se v sobotu účastnil i papež František. Při této příležitosti vyzval věřící, aby nezapomněli na „bratry a sestry“ v Betlémě a dalších částech světa, kteří trpí kvůli válce. „Dost bylo války, dost bylo násilí,“ řekl papež, který znovu také kritizoval obchod se zbraněmi.

Papež František od loňského října apeluje na mezinárodní společenství, aby pomohlo ukončit válku v Pásmu Gazy, kterou tam Izrael vede proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás. Opakovaně také vyzývá k větší humanitární pomoci pro civilisty v Gaze i k okamžitému propuštění izraelských rukojmích, které tam už přes rok drží palestinští ozbrojenci. Papež se také vyjádřil pro dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, tedy vznik palestinského státu vedle státu izraelského.

Minulý měsíc italský deník La Stampa zveřejnil výňatky z nové knihy papeže Františka, který se v jedné z pasáží vyjadřuje i k humanitární krizi v Pásmu Gazy. „Podle některých expertů to, co se děje v Gaze, má znaky genocidy. Mělo by to být pečlivě prozkoumáno, aby se zjistilo, zda to zapadá do technické definice formulované právníky a mezinárodními orgány,“ píše se také v papežově nové knize. Izrael obvinění z genocidy v Pásmu Gazy odmítá.