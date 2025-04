Ve Vatikánu uzavřou rakev s papežem Františkem. Rozloučit se s ním přišly desítky tisíc lidí

Ve Vatikánu v pátek uzavřou dřevěnou pozinkovanou rakev s pozůstatky papeže Františka. Kardinál komoří Kevin Farrell ji během obřadu a bohoslužby zapečetí a církevní hodnostáři položí na Františkův obličej bílé roucho, pokropí tělo svěcenou vodou a vloží do rakve mince vyražené za jeho pontifikátu. Rakev bude vystavena do páteční sedmé hodiny večerní, než ji před sobotním pohřbem zavřou. Od zpravodaje z místa Řím 8:33 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakev se zesnulým papežem Františkem přemístili z kaple Domu svaté Marty do baziliky svatého Petra | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

K Vatikánu po hlavním bulváru Via Ottaviano proudí davy lidí. Všechno organizují policisté s vysílačkami a lidé z civilní ochrany. Cestu lemují kovové zábrany tak, aby lidé nechodili mimo ně. Vepředu jsou velkoplošné obrazovky, na kterých lidé budou moci sledovat zádušní mši.

„Zažil jsem už několik papežů, ale Františka jsem měl nejraději, protože se zajímal o ty nejzranitelnější,“ říká jeden z poutníků Paulo, který do Vatikánu přijel i se svým synem.

Na papeže vzpomíná i Stephen z Ghany, který pracuje v Římě pro řád Misionářek lásky Matky Terezy. S papežem Františkem se i několikrát setkal, poprvé těsně po jeho zvolení v roce 2013.

„Přišel k nám do sesterského domu a měli jsme s ním bohoslužbu. Měl nás znovu navštívit, ale jeho zdravotní stav už se zhoršoval. Měl jsem ho moc rád, protože mu záleželo na chudých,“ vypráví.

Ze Stephenovy rodné země, tedy z Ghany, pochází i kardinál Turkson. Toho britská BBC zařadila na užší seznam možných nástupců papeže Františka.

Pokud by ho ostatní kardinálové podpořili ve volbě, stal by se prvním africkým papežem za posledních 1500 let. Stephen říká, že by byl rád, kdyby se jeho kardinál skutečně stal papežem, vše prý ale záleží na Duchu svatém.

S papežem se začátkem loňského roku setkal i odborník na Vatikán a novinář Marco Grieco. Tehdy mu předal časopis l‘Espresso i s jeho článkem o papežových kriticích v církvi.

Stephen z Ghany pracuje řád Misionářek lásky Matky Terezy | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Článek se jmenoval anti-papežové. Když si František přečetl nadpis, tak se na mě s úsměvem podíval a zeptal se, jestli k anti-papežům taky patří. Byl si velmi dobře vědom kritiky z řad kardinálů i arcibiskupů,“ vzpomíná Grieco.

Papež podle novináře kritizoval luxus a stavěl se proti byrokracii a mocenskému aparátu, který připomínal monarchii. Kritiku si vysloužil za své názory na LGBT komunitu, přistěhovalectví nebo na islám.

František měl rád prosté věci k jídlu, třeba steaky nebo zmrzlinu. Marco Grieco připomíná i Františkův oblíbený fotbal, ostatně setkával se i se slavnými hráči.

„Dá se říct, že Messi byl jeho přítel, modlil se taky za Maradonu. Pro mě bylo silným sdělením i jeho setkání s basketbalovými hráči z NBA po vraždě George Floyda a následných nepokojích,“ dodává.

Volba může být komplikovaná

Grieco očekává komplikovanou volbu nového papeže, která by mohla zabrat i několik dnů. Volit ho bude přes 130 kardinálů, kterým je do 80 let. Přes stovku z nich jmenoval sám papež František.

„Bylo by do jisté míry logické, kdyby byl nový papež z Asie nebo z Afriky, to jsou kontinenty, kde je katolictví na vzestupu oproti Evropě nebo Spojeným státům. Na druhou stranu evropský, třeba italský kardinál, by mohl být pohodlnější volbou pro církev,“ uzavírá odborník na Vatikán Marco Grieco.

Přesný termín shromáždění konkláve, tedy kardinálů, kteří budou volit papeže, stále není známý. Podle tradice to má být patnáct až dvacet dnů po úmrtí papeže, což vychází na pátého až desátého května.

