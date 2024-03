Věčný kandidát, loutka mocného oligarchy a číslo 8 na českém sankčním seznamu. Kdo je Arťom Marčevskij?

V pouhých třiceti letech se stal šéfem televize. Poslední desetiletí neúspěšně koketuje s politikou, komunální i celostátní. A minulý týden ho česká vláda úspěšně zařadila na národní sankční seznam. Arťom Marčevskij. Podle české kontrarozvědky BIS hraje klíčovou roli v proruském zpravodajském webu Voice of Europe, který šíří ruskou propagandu a dezinformace a je součástí široké ruské vlivové sítě v Evropě. Web iROZHLAS.cz přináší jeho profil. Profil Praha/Kyjev 6:00 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Arťom Marčevskij na fotce z roku 2021 | Foto: Opoziční platforma – Pro život

„Zatímco Zelenskyj marní čas v Bruselu, Medvedčuk řeší vládní problémy v Moskvě. Během Zelenského návštěvy v hlavním městě EU se nepodařilo vyřešit ani jeden závažný problém, na druhou stranu máme zcela konkrétní výsledky Medvedčukovy návštěvy v Moskvě,“ napsal v červenci 2020 Arťom Marčevskij v článku na webu ukrajinské televize NewsOne.

Krátký výňatek v sobě spojuje hlavní pilíře jeho profesního a veřejného života – kritiku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vlády a adoraci Viktora Medvedčuka a Moskvy.

Důležitá je však z tohoto pohledu i samotná platforma, na které Marčevskij svůj názor zveřejnil. Ale popořadě.

Chráněnec mocného oligarchy

Arťom Marčevskij se narodil v roce 1988 v Kyjevě. Vystudoval tam i vysokou školu, konkrétně obor mezinárodní ekonomie a management.

V ukrajinské metropoli se také poprvé zapojil do veřejného života, když v roce 2015 kandidoval do kyjevské městské rady. Volby ovšem nevyšly podle jeho představ, do zastupitelstva se nedostal.

Marčevskij by dost možná udělal velkou kariéru v marketingu a reklamním průmyslu (ve stejné době, kdy začal koketovat s politikou, spoluzaložil produkční a reklamní agenturu), nebýt zmíněného Viktora Medvedčuka.

Kdy přesně se potkali, není jasné. Nejpozději od roku 2018 s ním ale Marčevskij pevně spojil prakticky všechny své aktivity a společně se také nakonec dostali na český národní sankční seznam. Velký profil Viktora Medvedčuka jsme přinesli ZDE.

Mocný oligarcha, mediální mogul a politik si Marčevského vybral, aby navenek reprezentoval jeho zájmy, aby se sám mohl v určitých oblastech stáhnout do pozadí a jen tahat za nitky.

To byl případ například propagandistického proruského televizního kanálu 112 Ukrajina, který v roce 2018 Medvedčuk skrytě ovládl přes své spřízněnce.

Do čela televize následně dosadil svého chráněnce Marčevského, kterému v té době bylo třicet let.

Omezování kremelské propagandy

„Skutečnost, že televize je pod Medvedčukovou kontrolou dokazuje nejen jeho spojení s novým managementem, ale i samotná jeho ‚přítomnost‘ ve vysílání 112, která se výrazně znásobila. Zákulisní hráč nikdy nedává rozhovory. Ale vysílání televize je plné jeho citací a jeho politická činnost je pokrývána v reportážích,“ napsalo v roce 2018 Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, které se vydalo po stopách vlastnické struktury kanálu 112 Ukrajina.

Kromě tohoto kanálu Medvedčuk skrze své podnikatelské impérium ovládal i televize ZIK a v úvodu zmíněnou NewsOne.

I vysílání těchto kanálů bylo silně proruské a televize NewsOne navíc na svém webu kontinuálně několik let poskytovala prostor Arťomu Marčevskému – ať už pro publikování článků výrazně kritických k prezidentu Zelenskému, Bruselu, Západu a celkově prozápadnímu směřování Ukrajiny, a naopak silně podporujících Vladimira Putina a známé kremelské propagandistické narativy, anebo zveřejňováním textů, ve kterých autoři Marčevského rozsáhle citovali.

Kvůli jejich zaměření se úřady snažily zhruba od roku 2020 více kontrolovat a regulovat proruská média v zemi.

„Tohle je začátek konce. Ani jeden politik nebo politická síla nevyhrála válku s novináři a médii. Parta, která je nyní u moci, si asi myslí, že je nejchytřejší a tento boj vyhraje,“ vyhrožoval Marčevský v jednom ze svých komentářů v srpnu 2020. „V našem vysílání mluvíme o tom, co se skutečně děje. Často kritizujeme prezidenta a jeho tým. Tuhle kritiku asi nesnesou,“ dodal.

Konec to ale ve finále byl pro kanál 112 Ukrajina a také televizi ZIK a NewsOne. Volodymyr Zelenskyj je všechny nechal na začátku roku 2021 v rámci boje s kremelskou propagandou zakázat. Všechna tři média své vysílání po nějaké době přesunula na YouTube.

Velká politika

Jak už bylo naznačeno, Marčevskij a Medvedčuk si jsou blízko i názorově a politicky. Začalo to nenápadně v roce 2013, když se Marčevskij krátce angažoval v nevládní organizaci Ukrajinská volba.

Tu o rok dříve Medvedčuk založil a prosazovala především připojení Ukrajiny k Euroasijskému ekonomickému svazu.

Za dalších šest let pak Marčevskij vstoupil do „velké politiky“. Připojil se k Medvedčukově nové politické straně Opoziční platforma – Pro život.

Silně prorusky orientované uskupení vystupovalo hlavně proti takzvané dekomunizaci. Kritizovalo odstraňování sovětských pomníků či zavádění zákonů, které omezovaly používání ruštiny ve veřejném prostoru.

Marčevskij za Opoziční platformu v roce 2019 kandidoval do ukrajinského parlamentu (neúspěšně) a v roce 2020 se stal šéfem mládežnického křídla strany.

Mikrovlnky pro voliče

Politický program Arťoma Marčevského byl jednoduchý. Chtěl Ukrajinu zbavit „řízení zvenku“ a vlivu nadnárodních korporací a nastolit v zemi mír. Za Opoziční platformu – Pro život kandidoval ve městě Pokrovsk v Doněcké oblasti.

Volební neúspěch z roku 2019 jeho politické ambice nijak nenarušil. V roce 2021 se rozhodl kandidovat v březnových doplňovacích volbách do ukrajinského parlamentu.

Organizace OPORA upozornila, že v šedesátitisícovém Pokrovsku vedl svou předvolební kampaň a agitaci ještě před tím, než ho Ústřední volební komise oficiálně zaregistrovala jako kandidáta, což je nelegální. Billboardy s jeho fotkou a předvolebními hesly se ve městě dokonce objevily ještě před začátkem roku 2021.

Marčevskij si snažil podporu voličů zajistit ledasjak. Kromě tradiční kritiky aktuálně vládnoucích úředníků například objížděl nízkopříjmové rodiny a přivážel jim potravinové balíčky, ale taky třeba mikrovlnnou troubu nebo notebook pro děti. Válečným veteránům pak vozil tlakoměry.

Projekt DetektorMedia následně upozornil, že Marčevskij se začal mnohem častěji objevovat v internetovém vysílání televizí z „trojlístku“ Viktora Medvedčuka – ovšem bez toho, aby bylo kdekoliv zmíněno, že je s nimi Marčevskij spojený.

Televize o něm informovaly jen jako o „kandidátovi Opoziční platformy – Pro život“. Mladý politik se nicméně nechal slyšet, že v tom žádný problém ani střet zájmů nevidí.

I tato jeho kandidatura ale dopadla neúspěšně. Marčevskij to tentokrát ani nedotáhl do voleb. Ačkoliv byl považovaný za favorita, týden před hlasováním odstoupil, údajně proto, že se oba jeho rodiče nakazili covidem-19 a on se o ně chtěl postarat.

Voice of Europe

Úzká spolupráce Arťoma Marčevského a Viktora Medvedčuka dál trvá. A to i přes to, že na začátku loňského roku prezident Volodymyr Zelenskyj zbavil Medvedčuka ukrajinského občanství a oligarcha už zhruba rok a půl žije a podniká v Rusku.

Naposledy jejich spojení odhalila česká Bezpečnostní informační služba. Zjistila, že se Marčevskij angažuje ve společnosti a zpravodajském webu Voice of Europe, kterou fakticky řídí. Skrytě ji pak financuje právě Medvedčuk a instruuje Marčevského, co má dělat.

Podle české kontrarozvědky Marčevskij Medvedčukovy peníze využívá k „financování spolupráce s novináři a ke skryté finanční podpoře vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu, a to za účelem podpory zahraničněpolitických zájmů Ruské federace a politické a propagandistické činnosti zaměřené proti územní celistvosti, nezávislosti, svrchovanosti, stabilitě a bezpečnosti Ukrajiny.“

Ruskou propagandu a dezinformace Voice of Europe aktivně šířila zejména na sociálních sítích, organizuje ale také nejrůznější diskuze a další akce. A právě proto se 27. března jak celá společnost, tak Arťom Marčevskij a Viktor Medvedčuk stali položkami číslo sedm, osm a devět na českém sankčním seznamu.