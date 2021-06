Čeští vědci budou mít unikátní přístup k americkým grantům. Takových zemí je jen několik na světě

Čeští vědci nově získali výjimečný přístup k americkým vládním grantům a ke spolupráci s tamními kolegy. Dohodu uzavřely česká Grantová agentura a americká Národní vědecká nadace. Jde o prestižní vládní agenturu, která podle české diplomacie spolupracuje na podobné bázi jen s jednotkami zemí světa. Vyjednat toto partnerství trvalo přibližně dva roky a pro Česko i USA jde také o strategický krok s přesahem do globální a bezpečnostní politiky. Washington 8:05 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček (vlevo) a vědecký diplomat Luděk Moravec | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Americká Národní vědecká nadace podpořila už 236 pozdějších držitelů Nobelových cen. A kromě toho třeba i projekty, které vedly k rozvoji internetových vyhledávačů nebo čárových kódů.

Teď u ní budou smět žádat o granty i čeští vědci – na své společné projekty základního výzkumu s americkými partnery. S těmi by se jim díky tomu také měla snadněji udržovat dlouhodobá spolupráce.

„Zhodnocení přihlášek provede jenom americká strana, což ten nástroj činí za prvé nesmírně kompetitivní, ale za druhé také odpovídajícím způsobem prestižním. A v případě, že americká agentura dojde k závěru, že projekt je dostatečně kvalitní, tak ten tým obdrží financování od obou agentur,“ vysvětluje Radiožurnálu Luděk Moravec.

Pro něj osobně jde o jeden z vrcholů mise vědeckého diplomata na českém velvyslanectví ve Washingtonu.

„Z českého pohledu je to poměrně významná věc, protože v oblasti aktivizace dohod a smluv je jednak rozsahem, ale především významem i nasazením lidí u nás, kteří se podíleli například na přípravě různých akcí, které nám pomohly vybudovat a vytvořit předpolí pro tohle ujednání, je to neporovnatelně větší a neporovnatelně významnější,“ popisuje Moravec.

Spolupráce mezi českou Grantovou agenturou a americkou NSF je vyjednaná pro vědce bádající v oblastech umělé inteligence a jejích dopadů, nanotechnologií nebo vědy o plazmatu.

„Je to vyšší fáze spolupráce. Výsledky potom můžeme společně sdílet,“ říká český velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček.

Ten považuje tuto dohodu, kterou prý bylo složitější vyjednat na vědecké než politické úrovni, také za odraz globální politiky. Spojené státy stále více zdůrazňují svou snahu udržet vědecky a technologicky krok s Čínou.

„Je to i strategický krok, kdy se evropsko-americká civilizace dlouhodobě snaží čelit výzvám z Asie, a samozřejmě pro nás je to i bezpečnostní záležitost, protože to je poměrně velká míra důvěry. Americká Národní rada pro vědu dělá spoustu programů, které jsou nějak propojeny s americkou bezpečnostní sférou, takže ne vždycky je úplně jednoduché, aby vás takhle blízko k tomu, jak přemýšlí o svých často velmi tajných projektech, pustili. Samozřejmě si toho velmi ceníme, takže pro nás je to jak záležitost vyšší bezpečnostní architektury, tak ale i záležitost našeho zviditelnění jako České republiky jako někoho, kdo skutečně na západní straně plotu může světové vědě něco přinést, což nás činí podstatně důvěryhodnějším a cennějším partnerem, než by tomu bylo jinak,“ dodává Kmoníček.

První přihlášky by vědci měli mít možnost podat už letos, o náklady se obě strany budou proporčně dělit.