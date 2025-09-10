„Vědci jsou znechucení, Kotlár diplom neroztrhá.“ Tažení Ficova muže proti vakcínám pokračuje

‚Aby se používání vakcín ukončilo.‘ Pro slovenského zmocněnce očkování proti covidu analyzovala Peková
Peková se k testům následně sama přihlásila na svém facebooku.
Matěj Skalický mluví s Veronikou Folentovou ze slovenského Denníku N
Spor o vakcíny na Slovensku pokračuje. Vládní zmocněnec tvrdí, že lidem škodí. Jestli se plete, roztrhá prý diplom. Akademie věd teď bludy vyvrací a postavil se za ni i prezident. Pomůže to k uklidnění situace? Téma pro Veroniku Folentovou, redaktorku Denníku N, která se specializuje na zdravotnictví. Ptá se Matěj Skalický.
Už jsou na Slovensku obnovené dodávky vakcín?
Vakcíny modifikované na nové varianty covidu zatím nejsou na Slovensku k dispozici, očekáváme je v druhé polovině září. Ministerstvo zdravotnictví zatím spustilo jen takzvanou čekárnu. To znamená, že se lidé už dnes mohou nahlásit a říct, že chtějí být očkováni. Až konečně dovezou vakcíny na Slovensko, měli by dostat termín. To se ale zatím neděje.
Ptám se na to samozřejmě z toho důvodu, že platila stopka kvůli tomu, že se čekalo na analýzu Slovenské akademie věd, která covidové vakcíny zkoumala. A mě zajímá proč?
Možná to vysvětlím trochu zeširoka, aby bylo srozumitelné, co se tu vlastně děje. Současná vláda Roberta Fica loni vytvořila novou funkci vládního zmocněnce pro – teď to bude dlouhý a složitý název – prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19. A všichni očekávali, že tento člověk poskytne manuál, jak postupovat při další pandemii, co se osvědčilo a co ne. Ale protože současná vláda Roberta Fica zvolila za svého zmocněnce Petra Kotlára, tak se nezabývali tímto procesem, ale spíše vakcínami a konkrétně jejich zpochybňováním.
„(…) toto sa robí napríklad na kukurici a v medicíne je to v štádiu výskumu (…) Ak to treba povedať ľudsky. Hoc nepekne. Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy (…)“Peter Kotlár (SNS), zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu během epidemie nemoci covid-19 (Národná rada Slovenskej republiky, 13. 3. 2025)
V březnu uspořádal Peter Kotlár tiskovou konferenci, na které přirovnal očkované lidi k modifikované kukuřici. Začal mluvit o tom, že vakcíny proti covidu-19 obsahují velké množství DNA a mohou geneticky modifikovat tu naši. Vycházel přitom z analýzy, kterou připravil společně se Soňou Pekovou, kterou asi v Česku trochu znáte.
Ano, molekulární bioložka, která byla řadou vědců během pandemie kritizovaná za to, že předkládá nepodložené závěry ohledně vakcín.
U nás má dnes velmi silný vliv na to, jak funguje náš zdravotnický systém, zda se budeme očkovat, nebo ne.
„To, co pan doktor Peter Kotlár sesbíral, tak je úžasná práce, má to všechno nádherně vypodložené a maximálně podporuju tu jeho aktivitu (…) teď je potřeba se postarat o ty lidi, kteří jsou jako kdyby postižený tou vakcinací.“Soňa Peková, česká molekulární genetička (YouTube, Niko Nikodem, 16. 3. 2025)
A po zmiňované tiskové konferenci se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo požádat Slovenskou akademii věd jakožto přední vědeckou instituci na Slovensku, aby připravila analýzu, zda je DNA ve vakcínách bezpečná, zda je jí příliš málo, nebo příliš mnoho a zda se můžeme nechat očkovat. Do té doby ministr pozastavil nákup mRNA vakcín. Takže jediným, čím bylo možné lidi očkovat, byla vakcína z minulého roku, která ještě není modifikovaná na současné varianty.
Víte, kolik analýza stála?
Šlo o 350 tisíc eur (v přepočtu 8,5 milionu korun, pozn. red.), přičemž tyto peníze neposkytla Slovenská akademie věd. Byly vyčleněny vládou, protože by na to akademie asi neměla finance. Peníze posloužily například pro nákup materiálu, platy a odměny vědcům, kteří na projektu pracovali, a nakoupili za to i některé přístroje, které potřebovali. Trvalo to zhruba tři měsíce a peníze už použili na to, aby mohli analyzovat vakcíny.
A Slovenské akademii věd to zadal muž jménem Peter Kotlár?
Právě že ne. Peter Kotlár o tuto analýzu nepožádal. Slovenskou akademii věd totiž příliš nerespektuje. Už několikrát označil lidi, kteří tam pracují a kteří se například vyjadřují k očkování, za spoluviníky toho, co se tu děje. Předem řekl, že k této analýze nebude mít velký respekt. Požádala o ni vláda – stanovisko schválili na zasedání, po kterém pak pověřili Slovenskou akademii věd, aby tuto analýzu připravila.
Kdo je Peter Kotlár? Nerespektuje Slovenskou akademii věd, tvrdí, že vakcíny jsou škodlivé a měl Slovensko nasměrovat k tomu, kdyby nějaká další pandemie uhodila, ale místo toho řeší vakcíny.
Peter Kotlár je lékař – konkrétně ortoped – a během pandemie provozoval internetovou televizi Slovan. Měl ji společně s nynější ministryní kultury Martinou Šimkovičovou. Dávali prostor dezinformátorům, mluvili o chemtrails, celosvětových spiknutích a až do posledních voleb před dvěma lety je nikdo nebral moc vážně. Ve volbách pak oba kandidovali za SNS a dostali se do parlamentu. Paní Šimkovičová se stala ministryní kultury a Peter Kotlár je nyní členem koalice a zmocněncem vlády.
„Hrozbou je stabilná transfekcia, inkorporácia do ľudskej DNA (…) Slováci, my nie sme kukurica.“Peter Kotlár (SNS), zmocněnec slovenské vlády pro prověření postupu státu během epidemie nemoci covid-19 (Web Národná rada Slovenskej republiky, 13. 3. 2025)
Byl tedy vybrán Robertem Ficem, aby tuhle roli zastával? To byl jeho výběr?
Vybral si ho premiér Robert Fico. Je ale potřeba říct, že Slovensko má velmi křehkou koalici. Aktuálně má 79 poslanců a k přijetí určitých typů zákonů potřebuje alespoň 76 hlasů. Peter Kotlár sám několikrát prohlásil, že si je vědom toho, že jeho hlas rozhodne o tom, zda koalice určité zákony přijme, nebo ne.
Pokud je Peter Kotlár vystudovaný ortoped, tak jak se stal odpůrcem očkování? Proč si myslí, že vakcíny způsobují třeba rakovinu, že modifikují lidskou DNA… To všechno tvrdí, ne?
Ano, to všechno říká. Nevíme přesně, jak se stalo, že je až takový odpůrce očkování. Donedávna jsme si mysleli, že jde jen o mRNA vakcíny proti covidu, které označuje za experimentální. Ale minulou neděli poprvé přijal pozvání do televize Joj – poprvé přišel do seriózního média – kde se zúčastnil klasické diskuse s moderátorkou. Tam poprvé řekl, že není jen proti mRNA vakcínám, ale proti všem vakcínám. Dokonce i proti těm, které jsou dnes povinné. Myslím, že i v Česku máte podobné vakcíny proti spalničkám, černému kašli a podobným velmi závažným dětským nemocem. V neděli taky poprvé řekl, že bychom si měli vzít za vzor Floridu, kde zvažují, že budou všechna očkování dobrovolná. Vidíme tedy, že Peter Kotlár není jen odpůrcem očkování mRNA vakcínami. Dokonce řekl, že nenechal očkovat ani svoje děti. Očkování je pro něj tedy zřejmě problémem ve všech směrech.
Je tedy podle vás paralela mezi americkým ministrem zdravotnictví Robertem Kennedym a Petrem Kotlárem, která na Slovensku zaznívá, relevantní?
Ano, určitě. Tato paralela zaznívá velmi často, zejména z řad slovenských vědců a lékařů, kteří právě na to, co se v USA děje, upozorňují. Například na to, že zažívají jednu z největších epidemií spalniček za poslední desetiletí. Zemřeli tam tři lidé, z toho dvě neočkované děti. I u nás na Slovensku jsme měli první případy dětí, které zemřely právě kvůli odmítnutí očkování. Jsou to oběti černého kašle – tři osoby letos zemřely na černý kašel, proti kterému by mělo být očkování povinné. Takže paralely mezi USA a dopady zpochybňování očkování na Slovensku vidíme velmi silně.
Zmiňovala jste, že určitou poradní roli v tom, jak Kotlár třeba nahlíží na vakcíny, sehrává i česká molekulární genetička Soňa Peková. Jaká je její role?
Soňa Peková je asi nebližší spolupracovnicí Petra Kotlára. Ten sice moc nechce mluvit o tom, s kým spolupracuje a koho má ve svém týmu, ale Soňa Peková je jedna ze známých tváří, se kterou se Peter Kotlár radí a na kterou dá. Svoji analýzu zveřejnili i v jednom časopise, takže je dnes jeho poradním hlasem.
V kontextu té analýzy uvedu jeden takový podle mě celkem zábavný příběh. Soňa Peková a Peter Kotlár se chválili, že svá zjištění o vakcínách uvedli v časopise Journal of Angiology & Vascular Surgery. A můj kolega Otakar Horák, který pracuje pro oddělení vědy, se chtěl podívat na to, jestli nejde o takzvaný predátorský časopis, kde vám zveřejní všechno, pokud zaplatíte. Nechal si napsat umělou inteligencí článek o neexistujícím syndromu škytání v kardiologii. Jako autora uvedl sebe a řekl, že je kardiologem z Univerzity Petra Kotlára, která samozřejmě neexistuje. Článek pak poslal do tohoto časopisu, ze kterého mu okamžitě odepsali. Neposlali mu žádný recenzní posudek, ani nijak nezpochybnili věci, které o tomto neexistujícím syndromu napsal. A za pár dní od nahrání rukopisu mu poslali už zalomený článek, jak by vypadal v časopise, a fakturu na 1519 amerických dolarů. Kdyby zaplatil, tak by vyšel. V tom stejném časopise, kde publikovali svoji analýzu paní Peková s panem Kotlárem.
Takže Soňa Peková a Peter Kotlár mají vlastní analýzu, podle které jsou vakcíny škodlivé. A Slovenská akademie věd – abych se vrátil na začátek – udělala na příkaz vlády svoji vlastní analýzu. Z té vyplývá co?
Slovenská akademie věd se zaměřila na to, jaké množství DNA je ve vakcínách proti covidu, a odkud pochází ta zbytková DNA, která v nich je. Mluvila jsem se spoluautorkou této analýzy a šéfkou našeho špičkového ústavu v rámci Slovenské akademie věd profesorkou Silvií Pastorekovou, která vysvětlila, že nemá nadměrné množství DNA. Splňuje tedy všechna kritéria, která platí v Evropě i v USA. Ta zbytková pochází z procesu, jak se vakcína vyráběla. Takže tam nikdo nepřidává žádnou cizí DNA, která by tam neměla být.
„(…) môžeme skonštatovať, že riziko genomickej integrácie zvyškovej DNA z mRNA vakcín je extrémne nízke a s minimálnym biologickým dopadom (…) pravdepodobnosť vážnych následkov po prekonaní ochorenia covid-19 je mnohonásobne vyššia ako po očkovaní.“Silvia Pastoreková, vědkyně (Youtube, SME, 4. 9. 2025)
A důležité je i to, že DNA je rozdrobená na tak malé kousky, že nemůžou kódovat žádný protein. To znamená, že nemůže DNA pozměnit. Silvia Pastoreková spolupracovala například i s nositelem Nobelovy ceny, takže opravdu patří mezi nejšpičkovější vědkyně a vědce, které na Slovensku máme.
Slovenská akademie věd tedy tvrdí, že tam žádný problém není, takže vláda na to reaguje tak, že obnovuje dodávky?
To bychom asi chtěli a i čekali, ale tak jednoduché to není. Slovenská akademie věd odevzdala tuto analýzu koncem července a nemohla ji zveřejnit, dokud ji neprojedná vláda. Když si ji vláda objednala a i ji zaplatila, tak akademie musela čekat. Vláda ale do tohoto týdne o analýze nejednala, nebrala ji na vědomí. Premiér jako by ji ani oficiálně neviděl. Slovenská akademie věd tedy čekala a čelila výrazným útokům od politiků i od slovenské konspirační scény.
V polovině srpna o tom měla vláda jednat a na toto jednání měl dorazit i ředitel Slovenské akademie věd. Ale když už byl na cestě, tak mu volali, že nemusí chodit, protože se o tom jednat nebude. Tehdy tedy požádali prezidenta Petra Pellegriniho, jestli se s nimi setká alespoň on. A tehdy se stala taková věc – protože se vědci snažili, aby mohli tuto analýzu zveřejnit v odborném časopise, tak její závěry vyšly v takzvaném preprintu. Dnes tak i bez jednání vlády víme, co všechno v ní je.
No a prezident Peter Pellegrini se vědců zastal?
Ano. Přijal ředitele Slovenské akademie věd – sice nešlo o jeho iniciativu, ale Slovenská akademie věd ho požádala o to, zda by je přijal. Nicméně když už se setkali, tak požádal vládu, aby o analýze jednala co nejdříve. A zastal se jich zejména v tom smyslu, že je velmi nebezpečné zpochybňovat vědce a nevnímat vědu jako něco, co předkládá fakta, podle kterých bychom se mohli řídit a rozhodovat například o tom, jestli se očkovat, nebo ne.
„Ak začneme spochybňovať už aj vedu, výskum, tak ideme po zlej ceste a ja si myslím, že by sme sa mali z tejto zlej cesty vrátiť čo najskôr.“Peter Pellegrini, slovenský prezident (YouTube, Peter Pellegrini, 3. 9. 2025)
Vidí to tak i Slováci a Slovenky? Slyší na zastání Petra Pellegriniho?
Poslední týdny jsme zažili opravdu masivní podporu vědců i Slovenské akademie věd jako takové. Ani si nepamatuji, že by se někdy slovenská veřejnost vědců až takto zastala. Stalo se to, že vládni politici – zejména tedy europoslanec za stranu Směr Luboš Blaha, ale i Peter Kotlár – na Slovenskou akademii věd tvrdě zaútočili. Vědce nazvali progresivními, zpolitizovanými šarlatány a spoluviníky za úmrtí na Slovensku na onemocnění covid. Pak se strhla vlna podporujících statusů. Vytvořila se iniciativa Lékaři nahlas, což jsou vědci a velmi respektovaní slovenští lékaři, kteří nejen že začali vyjadřovat podporu, ale i vyvracejí hoaxy. A podpora nepřichází je z řad lékařů a vědců, ale vyjadřovali se i univerzity, regionální politici, dokonce i některá zaměstnanecká sdružení. Vlna podpory byla opravdu masivní.
Peter Kotlár už před pár měsíci tvrdil, že pokud se jeho tvrzení o vakcínách ukážou jako nepravdivá, tak roztrhá svůj lékařský diplom. Už to udělal? A bude to mít dohru?
Ne, diplom stále má. Jak už jsem říkala, výsledky Slovenské akademie věd nerespektuje. Znevažuje i samotné lidi, kteří se na nich podíleli. Například o již zmiňované Silvii Pastorekové mluví jako o „jisté paní“ ze Slovenské akademie věd. Ani neuvádí její tituly, někdy dokonce ani neřekne její jméno.
Peter Kotlár teď žádá, aby se zorganizovalo konfrontační setkání, kde by se prošly závěry jedné i druhé analýzy. Tím bychom dávali na roveň výsledek Slovenské akademie věd, nejvyšší vědecké instituce, a analýzu, která vyšla v predátorském časopise. Taky se chtěl obrátit na soud.
Takže to ještě není uzavřeno a Peter Kotlár v podobných vyjádřeních pokračuje. Teď v neděli například uvedl, že si dovede představit, že odstoupí. Ne proto, že by neměl pravdu, ale proto, aby byl klid v koalici.
Má i nadále podporu Roberta Fica? V jednu chvíli říkáte, že se obnoví dodávky vakcín a druhá věc je, že zmocněnec vlády má s vakcínami problém. A vláda na to taky nemá jasné stanovisko.
Obnovení objednávek vakcín schválil ministr zdravotnictví Kamil Šaško (Hlas). Udělal to v době, kdy byl náš premiér na pracovní cestě v Číně. A nechci zamluvit, že to souvisí, jen to dotváří kontext, v jakém se to schvalovalo. Ale je třeba říct, že Peter Kotlár má Ficovu výraznou podporu. Ten se ho velmi zastává. Prohlásil, že jeho odvolání by bylo jen přes jeho mrtvolu a že je Peter Kotlár velký bojovník.
„Tu sú dva materiály, ktoré majú rozdielne posudky. Takže prosím – nechajte solidného pána Kotlára, je to jeden slušný, opakujem slušný, čestný človek (…) Ja by som si želal, keby všteci členovia vlády boli takí bojovníci ako je on.“Robert Fico (Směr), slovenský premiér (YouTube, HNtelevízia, 27. 8. 2025)
A nezapomínejme, že i Robert Fico má poznámky, které očkování zpochybňují. Stalo se, že na tiskové konferenci ministr dopravy mluvil o tom, že je očkovaný proti covidu. Na to premiér Robert Fico reagoval, že je rád, že je stále mezi námi – jako by naznačoval, že by už měl být mrtvý. Takže asi i filozoficky s Petrem Kotlárem v některých věcech souhlasí.
Co očekáváte, že se teď stane?
Očekávám, že kdo se bude chtít očkovat, tak bude velmi rád a nechá se naočkovat novou vakcínou. Předpokládám, že Peter Kotlár bude i nadále na svém postu zmocněnce a svůj diplom neroztrhá. Byla bych velmi ráda, kdybychom se v této diskusi posunuli. I vědci a odborníci jsou z toho často znechucení, že se musí zaobírat nepodloženými tvrzeními, protože pak nemají čas na důležitější věci. Zároveň lidé, kteří se možná i chtějí očkovat, mohou být znejistěni, když vidí podobná prohlášení od vládního zmocněnce. Přitom je to nepovinné očkování. Každý se může očkovat, jak chce. Takže bych byla ráda, kdybychom se posunuli dál a nemuseli tu řešit dvě analýzy o mRNA vakcínách.
