Vědci objevili v Tichém oceánu další ostrov z odpadků, je větší než Texas

Jak informoval server SFGate, vědci nalezli v pořadí již druhý ostrov z odpadků v Tichém oceánu, který tvoří především plasty z pevniny.

Vědec Charles Moore zahájil plavbu se skupinou dobrovolných vědců loni v listopadu, aby se blíže podíval na znečištění plasty z pobřeží Chile. Během tohoto výzkumu tým objevil velké množství plastů plovoucích v jižním Pacifiku. Ostrov z odpadků měří odhadem asi milion čtverečních kilometrů, což je větší rozloha, než jakou má například americký stát Texas.

Plast je zachycen v jednom z cirkulujících oceánských proudů a plastové částečky je kvůli jejich velikosti obtížné odstranit. Spíše než klasické plastové odpadky – plastové tašky, obaly, atd. – tvoří totiž nalezený ostrov částečky menší než zrnko rýže, informovala ResearchGate, vědecká sociální síť.

Zemi do konce století hrozí oteplení o více než dva stupně, varují vědci. Přijdou sucha i silné hurikány Číst článek

„Našli jsme několik větších věcí, příležitostně bóje a nějaké rybářské potřeby, ale většina z nich byla rozpadlá na kousky,“ řekl Moore. Předpokládá, že v této nově objevené lokalitě jsou miliony plastových částic na kilometr čtvereční.

Vědecký pracovník se specializací na znečištění řekl, že mikroskopické plasty je vzhledem k jejich velikosti obtížně z oceánů odstranit. Nejsnažší by bylo zabránit tomu, aby se vůbec dostávaly do oceánu, než se jich zbavovat poté, když se již dostanou do proudění.

„Tento ostrov plastů se rozšiřuje jak vertikálně, tak i horizontálně,“ řekl Marcus Eriksen, odborník zabývající se znečištěním moří. „Jedná se spíše o mlhu, než ostrov,“ dodal závěrem.

Ve stejné lokalitě se nachází i korálový Hendersonův ostrov. Ten, jak poukázala společnost National Geographic, byl pokryt přibližně 38 miliony kusů odpadu, což je v souladu s nedalekým nálezem Moorova 'odpadkové ostrova' v oceánu.

Charles Moore objevil i první známý 'odpadkový' ostrov v severním Pacifiku v roce 1997. Nyní zpracovává vzorky plastů z nového nálezu, které jeho tým shromáždil.