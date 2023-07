Zastavení čištění ulic a výpadky proudu. Středomoří a Balkán se potýkají s extrémními teplotami

Středomoří na meteorologických mapách dál září rudou barvou symbolizující vysoké teploty. Ty překročily již tak extrémní údaje ze začátku července a čeká se další oteplení, vedra nově dorazila na Balkán. Nejvyšší stupeň varování před horkem v pondělí vyhlásilo Srbsko, Severní Makedonie aktivovala krizový plán na sedm nadcházejících dní. Bělehrad/Madrid/Atény 21:29 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V celém Srbsku od pondělí kvůli vysokým teplotám platí maximální výstraha (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V Chorvatsku platí oranžová výstraha, nejvyšší červená bude od úterý ve Splitu. Výstrahy dál platí i ve Španělsku, kde bylo v pondělí 44 stupňů Celsia. V Aténách teploty mírně klesly na 36 stupňů Celsia a Akropole se opět otevřela turistům v běžných otevíracích hodinách, uvedl server BBC News.

Evropa stále bojuje s vlnou veder, v příštím týdnu ještě zesílí. Požár na kanárské La Palmě se dále šíří Číst článek

Teploty v Madridu stoupají, ulice se vylidnily a radnice v odpoledních hodinách pozastavila úklid v metropoli. Zastavily se i čistící vozy, které nemají klimatizaci. Úřady zřídily útočiště pro lidi bez domova v zařízení, kde obvykle přebývají ženy, které se staly oběťmi násilí.

V celém Srbsku od pondělí kvůli vysokým teplotám platí maximální výstraha. V Bělehradě do deseti hodin dopoledne zdravotnická záchranná služba zasahovala u 45 incidentů spojených s vedrem. Ve městě v pondělí vrcholila teplota na 38 stupních Celsia, pocitově ovšem bylo o dva stupně víc. Úřady varovaly obyvatele, aby neskákali do všudypřítomných bazénů bez předchozího osmělení a aby nepili alkohol.

Severní Makedonie aktivovala krizový plán. Lidé nad 60 let a těhotné ženy nemusejí dojíždět do práce, všichni by měli pobývat venku nanejvýš do jedenácti hodin dopoledne. Úřady omezily přístup do přírodních parků a zalesněné oblasti jsou uzavřené kvůli obavám z možných požárů.

Italské úřady vystupňovaly varování před extrémními teplotami, uvedla agentura AP. Teploty v Římě se vyšplhaly na 39 stupňů Celsia a místní i turisté se osvěžují v kašnách, píše The Guardian. Kvůli zapnutým klimatizacím a jejich zátěži pro energetickou soustavu v italské metropoli vypadával proud, píše AP.