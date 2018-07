Vedro trápí i zbytek Evropy. Německému autobusu selhala klimatizace, deset dětí muselo do nemocnice

Evropské státy nadále sužuje vlna veder, která zvyšuje riziko požárů a působí lidem zdravotní potíže. Italské ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v severních a centrálních oblastech země kvůli horku nejvyšší stupeň varování pro pět měst - Boloňu, Bolzano, Florencii, Janov, Perugii a Pescaru. V Německu na dálnici A1 u Oldenburgu zkolabovalo v pondělí večer v autobusu deset dětí, když ve vozidle přestala fungovat klimatizace. Řím/Berlín/Vídeň 20:10 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyschlé koryto řeky Rýn v Dusseldorfu. | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

V Itálii meteorologové předpovídají, že vedra potrvají minimálně do víkendu. K pětici měst, pro která platí třetí, tedy nejvyšší stupeň varování, se ve středu podle agentury ANSA mají přidat další tři - Florencie, Rieti a Campobasso.

Úřady v rakouské spolkové zemi Tyrolsku kvůli zvýšenému riziku lesních požárů vyzvaly místní obyvatele, aby nezakládali v lese oheň a neodhazovali nedopalky cigaret či zápalky. S velkou obezřetností mají lidé přistupovat i ke grilování či k dalšímu nakládání s otevřeným ohněm.

Problém s klimatizací

V Německu způsobilo v pondělí večer horko problémy na dálnici A1, po níž cestovala dvoupatrovým autobusem a dvěma mikrobusy skupina více než 120 dětí ve věku od deseti do šestnácti let, které se účastnily jednodenního výletu do zábavního parku.

Podle německých meteorologů bude letošní červenec zřejmě pátým nejteplejším ve statistikách, které se vedou od roku 1881. Teplejší byly jen července v letech 2006, 1994, 1983 a 2010. Po roce 2006 by mohl být končící měsíc také druhým nejslunečnějším od počátku měření v roce 1951. Velmi teplý bude podle německých meteorologů také srpen.

U Wildeshausenu v okrese Oldenburg selhala v autobusu klimatizace. Řidič následně zaparkoval vozidlo na odpočívadle a na místo byli přivoláni záchranáři a hasiči. Desítka dětí musela být přepravena do nemocnice kvůli problémům s oběhovým systémem, informovala agentura DPA.

Ve středoněmeckém Výmaru skončila v úterý dřív pracovní doba zaměstnancům městské správy, protože na jižní straně administrativní budovy od rána nešly stáhnout žaluzie a v místnostech uvnitř bylo nesnesitelné vedro. „Teplota určitě přesahuje 35 stupňů Celsia. Proto bylo v úterý zaměstnancům dovoleno jít domů ve 14:30 hodin,“ sdělil mluvčí radnice Ralf Finke.

Horko trápí i zvířata. V zoologické zahradě v Berlíně se jim chovatelé snaží zlepšit podmínky mimořádnými sprchami a podáváním zmražené potravy. „Většina zvířat se chová jako lidé. Ukryjí se do stínu, skočí do vody nebo se odeberou do chladnějších prostor uvnitř pavilonů,“ uvedla mluvčí Philine Hachmeisterová.

Částečně vyschlé koryto řeky Labe v Drážďanech. | Foto: Fanny Brodersen | Zdroj: Reuters

Svačina v kusu ledu

Některá zvířata, jako například lední medvědi či tygři, dostávají ryby, jablka či mrkev zamražené do kusu ledu. Sloni si zase užívají při mimořádných sprchách pod silným proudem vody. V dalších výbězích spouštějí chovatelé v ranních hodinách rozstřikovače. Dvojice pand má svůj příbytek klimatizovaný, píše agentura DPA. Nejchladněji ale mají ve svém pavilonu tučňáci; teplota jejich vody prý nepřesahuje šest stupňů Celsia a zimní atmosféru navozuje přístroj na umělé sněžení.

O své čtyřnohé svěřence pečují v horku i švýcarští policisté. Policejní psi v Curychu nyní nosí boty, aby si v rozžhavených ulicích města nepopálili tlapky. Policie také při svých hlídkách upozorňuje majitele psů z řad občanů, aby se o svá zvířata v tomto ohledu postarali. Pokud přiloží hřbet ruky na pět vteřin na asfalt a ten je začne pálit, pak je zapotřebí chránit i psí tlapy. Zatímco u velkých plemen se doporučují boty, menší psy mohou majitelé vzít do náručí.

Cestovní kancelář Thomas Cook uvedla, že extrémně teplé počasí způsobilo pokles zájmu o last minute zájezdy. Firma letos hlásila 11% nárůst letních rezervací, v posledních týdnech se ale tento trend snížil a výsledné údaje budou nakonec patrně stejné jako v loňském roce, napsal zpravodajský server BBC.