Velitel francouzské armády končí kvůli sporu s prezidentem. Vadí mu škrty v obraně

Francouzský prezident Emmanuel Macron přijal demisi šéfa francouzských ozbrojených jednotek, generála Pierra de Villierse. Ten se rozhodl odstoupit poté, co mu Macronova vládní strana zkrátila rozpočet. Ve funkci jej nahradí generál Francois Lecointre, oznámil následně vládní mluvčí. Paříž 11:46 19. července 2017

Škrty v rozpočtu armády pro rok 2017 dosáhly výše 850 milionů eur, přičemž dopadnout měly především na armádní vybavení. Podle prohlášení, které odcházející generál poskytl médiím, už za stávajících podmínek neumí zajistit takovou podobu ozbrojených sil, které jsou "potřeba k zajištění obrany Francie a Francouzů dnes i zítra" a k naplnění ambicí země. Prezident Macron podle něj rezignaci přijal. De Villiers byl ve funkci tři a půl roku.

De Villiers také v prohlášení uvedl, že za základ svého vztahu k politikům a vedení země vždy pokládal loajalitu. "Cítil jsem, že je mou povinností je o svých výhradách informovat, neveřejně, ale zcela transparentně a pravdivě," podotkl.

Vládní mluvčí Christophe Castader po poledni řekl podle agentury AP novinářům, že Macron se do funkce po de Villiersovi rozhodl jmenovat někdejšího velitele mise EU v Mali Francoise Lecointrea.

Končící šéf štábu své výhrady sdělil za zavřenými dveřmi příslušnému výboru francouzského parlamentu, jeho postoje a názory se ale dostaly do médií; nepřímo hlavu státu ale kritizoval také na sociální síti. Macron reagoval ostře a veřejně s tím, že "špinavé prádlo není třeba prát na veřejnosti".

De Villiersovou rezignací vyvrcholil spor mezi Emanuelem Macronem a šedesátiletým důstojníkem, který byl do čela francouzských ozbrojených sil jmenován v únoru 2014 a letos v červnu ho ve funkci potvrdil právě nový prezident. Už minulý týden de Villiers v jadrné řeči před parlamentním výborem prohlásil, že vláda by se do těchto záležitostí armády neměla plést.

Francie letos snížila své výdaje na obranu na necelých 33 miliard eur, aby zajistila, že země splní rozpočtová pravidla EU. Prezident Macron ke škrtům v rozpočtu uvedl, že disent v armádě nebude tolerovat. "Jestliže spolu šéf armády a prezident nesouhlasí, pak šéf armády jde," řekl v rozhovoru pro Le Journal du Dimanche. Zdůraznil však, že dokud bude de Villiers respektovat "řetězec velení", má jeho "plnou důvěru", cituje hlavu Francie BBC.

Už od příštího roku se výdaje na armádu mají zase zvyšovat. Zatímco letos dostala armáda z rozpočtu 32,7 miliardy eur, v roce 2018 to bude 34,2 miliardy eur (přes 890 miliard korun). Z této částky bude podle Macrona 650 milionů vynaloženo na zahraniční operace.

Do roku 2025 chce Francie do obrany investovat dvě procenta z hrubého domácího produktu v souladu s dohodou se zeměmi NATO.