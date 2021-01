Británie zrychluje tempo vakcinace proti koronaviru. Země naočkuje průměrně 140 lidí za minutu

Spojené království očkuje proti covidu-19 v průměru 140 lidí za minutu. Podle agentury Reuters to řekl vládní koordinátor pro vakcinaci Nahdim Zahawi. Podle BBC začne tento týden Anglie očkovat osoby starší 70 let a rizikové skupiny, což premiér Boris Johnson označil za významný milník v britském vakcinačním programu. Londýn 11:06 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První dávku vakcíny proti covidu-19 v Británii podle BBC obdrželo již více než 3,8 milionu lidí | Zdroj: Reuters

„Jde to dobře, průměrně očkujeme první dávkou 140 lidí, doslova za minutu. Je to průměr, takže na některých místech si vedou ještě lépe,“ řekl Zahawi stanici Sky. Doplnil, že tempo očkování se bude zvyšovat po otevření dalších vakcinačních center. Do konce týdne bych jich mělo přibýt dalších 17 a koncem měsíce 50.

„V některých oblastech, kde naočkovali většinu lidí starších 80 let, posílají dopisy lidem starším 70 let a klinicky velmi zranitelným skupinám,“ uvedl Zahawi. Koncem měsíce má podle něj v Londýně začít pilotní program 24hodinového očkování. Nyní se v Británii podle Sky News očkuje mezi 8.00 a 20.00.

První dávku vakcíny proti covidu-19 v Británii podle zpravodajského webu BBC obdrželo již více než 3,8 milionu lidí, což je více než počet potvrzených případů od začátku pandemie. V zemi se zhruba 67 miliony obyvatel se koronavirus dosud prokázal u více než 3,4 milionu lidí, přes 89 400 s nemocí covid-19 zemřelo.

Očkovací centra

V pondělí se v Anglii otevře dalších deset velkokapacitních očkovacích center. Zatím jich fungovalo sedm. Prioritně očkovány budou nadále osoby starší 80 let, klienti domovů pro seniory a zdravotníci v první linii. Dále pak osoby starší 70 let a rizikové skupiny. Podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka první dávku očkování proti covid-19 již obdržela více než polovina Britů starších 80 let.

Nově začala v Británii platit povinnost předkládat při příjezdu do země maximálně 72 hodin starý negativní test na koronavirus, vztahuje se na cizince i Brity. Za příjezd do země bez testu podle BBC hrozí pokuta ve výši až 500 liber. Cestující se zároveň budou muset deset dní izolovat, karanténu však bude možné zkrátit po pěti dnech v případě negativního testu. Výjimka platí pro cestující z Falkland, Svaté Heleny a ostrova Ascension. Do 5.00 SEČ se nebude vztahovat také na cestující z některých ostrovů v Karibiku. Opatření bude platit nejméně do 15. února.

Již v pátek začal kvůli nové variantě koronaviru objevené v Brazílii platit zákaz vstupu pro cestující z Jižní Ameriky, Portugalska a Kapverd. Přicestovat do země mohou pouze britští a irští občané nebo cizinci, kteří mají v Británii právo na dlouhodobý pobyt. Podmínkou je však desetidenní izolace. Řada zemí světa již dříve zavedla cestovní omezení kvůli novým mutacím koronaviru, které byly odhaleny v Británii a Jihoafrické republice.

