Británie plánuje snížit počet vojáků. Armáda by se měla zaměřit na drony a kybernetické technologie

Britská vláda v noci z pondělí na úterý oznámila, že v rámci modernizace armády plánuje snížit počet vojáků. Armáda se má více zaměřit na použití dronů či kybernetických technologií a její početní stav se má do roku 2025 snížit o 9500 armádních příslušníků na 72 500. Podle deníku The Guardian tak bude armáda co do počtu vojáků nejmenší od roku 1714, kdy skončila válka o španělské dědictví.

