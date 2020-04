Premiér Johnson se vrátil do sídla na Downing Street, pracovat začne v pondělí

Britský premiér Boris Johnson se v neděli po zotavení z nemoci covid-19 vrátil do premiérského sídla na Downing Street. V pondělí se vrátí do práce a velmi se na to těší, uvedl ministr zahraničí Dominic Raab, který Johnsona zastupoval ve vedení země. Jak Raab dodal, vláda nebude spěchat s uvolňováním opatření zavedených kvůli šíření koronaviru a „bude jednat opatrně“. Londýn 22:02 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson | Foto: POOL | Zdroj: Reuters

Pokud by podle Raaba kabinet jednal příliš rychle, mohl by opět narůst počet případů nákazy koronavirem a to by si vyžádalo opětovné zavedení přísných opatření. Pokud by k tomu vláda musela přistoupit, poškodilo by to podle ministra zahraničí důvěru veřejnosti.

Britský premiér Johnson po týdnu opustil nemocnici. Zdravotníkům poděkoval za záchranu života Číst článek

Britská vláda se v minulý dnech stala terčem kritiky za to, že na šíření koronaviru zareagovala příliš pomalu. Raab to ale již dříve odmítl. Kabinet se podle něj vždy řídil doporučením odborníků. Kritiku si kabinet vysloužil mimo jiné od nového lídra opozice Keira Starmera i za nízký počet testů na koronavirus, které se v Británii denně provádí.

‚Citlivá a nebezpečná fáze‘

Poslední dobou chce ale veřejnost od vlády rovněž slyšet určitý plán, kdy země přistoupí ke zmírnění karanténních opatření. „Jsme v citlivé a nebezpečné fázi a musíme si být jistí, že příští kroky budou pečlivě podložené,“ řekl Raab televizní stanici Sky News. Vláda podle něj na plánu pro zmírnění opatření pracuje. „Teď by ale nebylo zodpovědné začít o jednotlivých opatřeních spekulovat,“ dodal. Vyzval veřejnost, aby se i nadále opatřeními, která zahrnují mimo jiné zákaz vycházení kromě nezbytných cest, řídila.

Pětapadesátiletý Johnson 27. března oznámil, že se nakazil koronavirem. Příznaky nemoci řadu dní neustupovaly, proto jej 5. dubna převezli do nemocnice. Následující den se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Na ní strávil tři noci. Po týdnu v nemocnici premiéra v neděli 12. dubna propustili. Následně se Johnson zotavoval na venkovském sídle britských premiérů Chequers a v neděli se vrátil do Downing Street.

V pondělí bude podle BBC předsedat schůzi vlády. Zda po jednání vystoupí na tiskové konferenci, není zatím jasné.