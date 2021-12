Velkou Británii zasáhla ‚přílivová vlna‘ varianty omikron. Johnson urychlí očkování posilující dávkou

„Každý způsobilý člověk ve věku minimálně 18 let v Anglii bude mít možnost dostat svou posilující dávku před Novým rokem,“ uvedl Johnson v televizním projevu.

Původně měl být nejzazším termínem pro možnost dostat posilující dávku konec ledna. Předpokládá se, že očkování se urychlí také ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku, píše agentura AP.

„Obávám se, že je nyní jasné, že dvě dávky vakcíny prostě nejsou dostatečné k zajištění takové úrovně ochrany, jakou všichni potřebujeme,“ uvedl Johnson. „Dobrou zprávou však je, že naši vědci jsou přesvědčeni, že s třetí dávkou, tedy posilující dávkou, dokážeme úroveň ochrany opět zvýšit,“ dodal.

Podle Johnsona zatím není jasné, zda omikron způsobuje mírnější příznaky. „A i kdyby to byla pravda, již nyní víme, že je natolik nakažlivější, že vlna omikronu v populaci bez posilující dávky by znamenala hrozbu takové úrovně hospitalizací, jež by mohla zahltit náš zdravotnický systém a bohužel by vedla k mnoha úmrtím,“ prohlásil premiér.

Británie krátce před premiérovým projevem zvýšila covidovou pohotovost ze třetího stupně na čtvrtý. To znamená, že úřady se domnívají, že tempo šíření viru je rychlé a vytváří tlak na zdravotnické služby, napsala agentura Reuters. Naposledy byla pohotovost na čtvrtém stupni z celkových pěti letos v květnu.