Brexit přidělává Britům vrásky na čele. Pro případ nouze si balí potravinové krabice poslední záchrany

Termín odchodu Spojeného království z Evropské unie se neúprosně blíží, ale dohoda o jeho podmínkách zůstává stále daleko. Takzvaný tvrdý brexit by přitom nejspíš znamenal dlouhé čekání na hranicích a potíže se zásobováním. Ředitelé tří největších britských řetězců s potravinami varují, že v takovém případě může dojít řada výrobků. Britové si proto začali vytvářet železné zásoby. Od stálého zpravodaje Bishop's Stortford 8:45 11. února 2019

V prostorném obývacím pokoji to vypadá jako ve skladišti potravin. V polici jsou balíčky rýže, těstoviny, konzervy. Zásoby ovšem nečekají na to, až skončí na prodejním pultu – naopak putují do krabic.

„Politici pořád mluví o irské pojistce, toto je zase naše pojistka. Prostě zásoby jídla pro případ, že nebude. Řekl bych, že je to docela odpovědný přístup,“ říká Radiožurnálu šedesátník Paul a do kartonové bedny na stole skládá trvanlivé potraviny podle seznamu.

Jak se termín brexitu blíží a nikdo neví, jak všechno vlastně dopadne, někteří trochu ztrácejí nervy. Čas od času se v britských médiích objevují informace o tom, že některé zboží by mohlo po brexitu, zejména v případě odchodu bez dohody, opravdu chybět.

V tomto smyslu se vyjádřili i šéfové tří největších řetězců obchodů s potravinami. Někteří vzali varování opravdu vážně a začínají se připravovat. Tisíce lidí se sdružují na sociálních sítích a radí si, kde a co nakoupit, jak a co skladovat.

K mání je už dokonce několik knih o tom, jak přežít případný výpadek v dodávkách potravin. Od slov už není daleko k činům.

Krabice poslední záchrany

„V bedně, které říkáme krabice poslední záchrany, jsou i výrobky, které pocházejí z Anglie. Nejen potraviny, které dovážíme z Evropy. Obáváme se chaosu, který může nastat. A není od věci být připraven na to, že supermarkety mohou být na čas prázdné,“ říká obchodník Vedulo.

Zároveň dodává, že zboží nemusí zmizet úplně, ale při vzniklém brexitovém chaosu se může zdržet na celnicích a zásobování se zpozdí.

„Prostě jen předcházíme riziku. Když nastanou problémy v obchodech, máme rezervu. To je vše,“ vysvětluje. Spolu s přáteli balí bedny potravin nejen pro sebe. Krabice poslední záchrany poté nabízejí i k prodeji.

Se samotnou myšlenkou přišel Fred, profesí IT specialista: „Když jsem přemýšlel o brexitu i o tom, že může nastat divoký odchod, říkal jsem si, jak bych mohl zajistit svoji rodinu. Zásoby jídla třeba na týden by mohly být fajn.“

„Začali jsme už v září, kdy si lidé říkali, že brexit je ještě daleko. Ale teď se termín blíží a až něco nebude k sehnání, bude pozdě. Já jsem připraven, proč teď nepomoci i jiným lidem?“ vysvětluje.

Osmnáctikilogramová krabice potravin, které by měly vydržet rodině na týden, přijde na sto liber, tedy asi 3000 korun.

Jak říká Fred, pokud žádná dramatická situace v souvislosti s brexitem nenastane, obsah bedny se prostě sní.