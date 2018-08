‚Musíme být připraveni.‘ Velká Británie se chystá na brexit bez dohody

„Chci, aby to jasně zaznělo. Nic takového nechceme a věříme, že to nenastane. Musíme být ale připraveni. Jako zodpovědná vláda máme povinnost připravit plán pro všechny eventuality,“ uvedl ve čtvrtek ministr pro brexit Dominic Raab ve Westminsteru k variantě odchodu země z Evropské unie bez dohody.

Vedení probrexitové kampaně #VoteLeave dostalo pokutu za porušení pravidel financování Číst článek

Pro tento případ vydala vláda komplex analýz a praktických rad pro firmy i občany. Chce také vyvrátit některé mýty a katastrofické scénáře. Například Národní zdravotní služba si vytvoří zásoby léků a zdravotnických potřeb na šest týdnů. Už teď má britské zdravotnictví zásobu dvou stovek léčiv na tři měsíce a navýšení rezerv prý oddálí případnou zdravotní krizi po brexitu.

Pokrok v jednáních

Pokrok v nedořešených otázkách britského odchodu z Evropské unie je patrný při každém dalším jednání, řekl ve čtvrtek britský ministr pro brexit, podle jeho názoru je dobrá dohoda s EU stále na dosah.

Lídři EU jednali v Bruselu i o brexitu. Shodli se rychle, stačilo pár minut Číst článek

„Naším cílem je zajistit pokračující hladké fungování obchodu, dopravy, infrastruktury, výzkumu, humanitárních programů a finančních toků," řekl na tiskové konferenci Raab s tím, že v případě selhání vyjednávání by to mohlo znamenat některá jednostranná opatření. Po odchodu z EU se podle něj Británii v dlouhodobém horizontu bude dařit lépe. Připustil ale, že z krátkodobého hlediska mohou nastat „výzvy“.

‚Děsivé povídačky‘

Zastánci brexitu v konzervativní straně několik měsíců volají právě po tom, aby kabinet uspíšil přípravy eventuálního opuštění EU bez dohody, což by vylepšilo pozici Londýna v poslední fázi vyjednávání v Bruselu. Napsal to deník The Guardian. Podle britských ministrů první série přípravných dokumentů odpoví na „děsivé povídačky“ o scénáři selhání rozhovorů. Opoziční labouristé takové vyústění označují za „katastrofální“.

Podle britských médií z dokumentů například vyplývá, že v případě smluvně neošetřeného brexitu by Brity pravděpodobně čekalo zdražení plateb kartou za služby z EU nebo zpomalení finančních transakcí. Britové žijící v zahraničí by také mohli ztratit přístup k bankovním účtům ve své vlasti, napsal deník The Guardian.

Card payment hikes and pension fears as Dominic Raab outlines no-deal Brexit contingency plans https://t.co/dsn0W3sOOz pic.twitter.com/o9D3WfiunR — ITV News (@itvnews) 23. srpna 2018

Ministr Raab ve čtvrtek ve vysílání BBC zdůraznil, že by Británie po případném selhání vyjednávání o brexitu zůstala zodpovědným partnerem. Neočekává, že by se EU v takovém případě chovala „mstivě“.

V mnoha oblastech, jako například v bezpečnostních otázkách, se prý dohoda blíží. EU také podle Raaba podrobně zkoumá britské návrhy ohledně budoucího režimu na irské hranici, který se stal hlavním kamenem úrazu rozhovorů.