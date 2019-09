Tisíce kamionů, několikahodinové kolony. Analýza britského resortu dopravy varuje před dopady brexitu

Několik hodin by den po brexitu bez dohody čekaly v anglickém Doveru kamiony na odbavení i při nejlepší možné připravenosti. Stojí to v nové analýze britského ministerstva dopravy, kterou získala televize Sky News. Nejčernější scénář ale předpovídá ihned po britském odchodu z unie až dvoudenní prostoje. Londýn 14:04 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiči kamionů budou v případě tvrdého brexitu trávit hodiny v přístavu Dover. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Deník The Guardian informuje o jiném vládním dokumentu, v němž experti varují, že veškeré navrhované alternativy k takzvané irské pojistce obsahují řadu problémů.

Možnost vystoupení Británie z Evropské unie bez dojednaných podmínek je necelé dva měsíce před platným datem brexitu označována za velmi reálnou.

Starší analýzy britské vlády naznačovaly, že takové vyústění by výrazně negativně dopadlo na výkon ekonomiky a znamenalo by velké komplikace nejen ve výměně zboží s Evropskou unií. Vláda premiéra Borise Johnsona tvrdí, že Británie i tuto variantu odchodu z unie zvládne díky zintenzivnění příprav.

Předpověď ministerstva dopravy ale už podle Sky News nemůže vláda odmítnout jako překonanou, „protože byla sestavena v posledních dvou týdnech a její předpoklady jsou založené na současné pozici vlády“.

Den po brexitu bez dohody by se podle analýzy u přístavu v Doveru mohlo nakupit až 8000 vozidel a řidiči by mohli čelit až dvoudennímu čekání. „I při ideálním scénáři, v němž by podniky byly připraveny v nejvyšší možné míře, budou vozidla čekat dvě až tři hodiny, pro 50 procent vozidel to bude nejméně osm hodin čekání,“ uvádí Sky News.

Zásobování nemocnic v ohrožení

Aktuálně prý zabírá řidičům zastávka v doverském přístavu asi dvě minuty. Přístav je jednou z hlavních obchodních bran Británie a jedním či druhým směrem tudy každý den projede na 10 tisíc kamionů. Jakékoli výraznější zpoždění by mohlo narušit dodávky potravin či zdravotnického materiálu do nemocnic.

Premiér Johnson slibuje, že Británie z Evropské unie odejde 31. října s dohodou nebo bez ní. Zároveň by prý preferoval „spořádaný“ odchod, po zbytku unie ale požaduje novou brexitovou dohodu bez stávající irské pojistky. To je záložní opatření, které by v případě nedohody na jiném definitivním řešení naplnilo deklarovaný cíl obou stran zachovat volný režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Johnson opakovaně uvádí, že k dojednanému mechanismu existují funkční alternativy, zjištění The Guardian ale tato tvrzení zpochybňují. „Zpráva shrnující zjištění oficiálních vládních pracovních skupin pro alternativní ujednání konstatuje, že všechny scénáře navržené ve snaze pojistku nahradit mají problémy,“ píše deník.

O této záležitosti mají během září vyjednavači britské vlády a Evropské komise jednat dvakrát týdně. Představitelé Evropské unie zdůrazňují, že budou Londýnu naslouchat, požadují však alternativy, které jsou „kompatibilní“ se stávající dohodou. Podle komentátorů jejich neochotu přistoupit na Johnsonovy požadavky zvyšuje skutečnost, že ani upravené podmínky brexitu by neměly zaručenou ratifikaci v britském parlamentu.