V novém referendu o brexitu by bylo 54 procent Britů proti opuštění Evropské unie, ukázal průzkum

Kdyby se konalo další referendum o Evropské unii, Britové by odhlasovali, že v nynější osmadvacítce zůstanou. Vyplývá to z průzkumu pro stanici Channel 4. Pro setrvání v unii by se vyslovilo 54 procent voličů, proti by bylo 46 procent dotazovaných, ukázal průzkum společnosti Survation.

Londýn 7:20 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít