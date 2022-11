Nový britský premiér Rishi Sunak musí krátce po nástupu do čela vlády řešit hned několik problémů způsobených brexitem. Londýn stále porušuje rozlukovou dohodu s Evropskou unií. Brusel kvůli tomu britské vládě hrozí žalobami. Kam až by mohl spor vygradovat? Jak vážné problémy způsobuje brexit v Severním Irsku? Poslechněte si novou epizodu Bruselských chlebíčků s právníkem a sociologem Jiřím Přibáněm. Praha 7:50 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Přibáně se do nespokojenosti s brexitem promítá více faktorů jako horšící se ekonomická situace v zemi a politická nestabilita (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

Odchodu Spojeného království z Evropské unie lituje podle dat zveřejněných britskou Asociací výzkumných agentur 57 % Britů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přibáň: Stále více Britů považuje brexit za chybu. Očekávat jejich návrat do EU je ale naivní

„Bylo by naivní vyvozovat, že si to Britové rozmysleli, a pokud v příštích volbách zvítězí labouristé, otevřou znovu otázku členství v Evropské unii. To by byl příliš optimistický scénář, který se určitě nenaplní,“ varuje před unáhlenými závěry Jiří Přibáň, který působí v britském Walesu.

Podle Přibáně se do nespokojenosti s brexitem promítá více faktorů jako horšící se ekonomická situace v zemi a politická nestabilita. „Roste nedůvěra a rozčarování z toho, jak se chová vláda, zatímco opozice nedokáže nabídnout jasnou alternativu vůči vládě, která je v krizi,“ vysvětluje.

Bruselské chlebíčky ŽIVĚ! U příležitosti výročí událostí 17. listopadu chystáme další živé natáčení Bruselských chlebíčků. Jsme 33 let po sametové revoluci nejen Češi, ale také Evropané? Pomůže předsednictví vrátit Česko do Evropy? Jak se na nás dívají ostatní v Bruselu? KDY? 17. listopadu od 20.00

KDE? Divadlo Na zábradlí, Praha

HOSTÉ: politoložka Vladimíra Dvořáková, ekonom Tomáš Sedláček a překladatel Petr Štědroň Přijďte si s námi povídat! Těšíme se na vás.

Co udělá Rishi Sunak?

Ani téměř tři roky od odchodu Spojeného království z Evropské unie navíc brexit není uzavřený. Britská vláda stále porušuje podmínky dohodnuté v Severním Irsku a žádá znovuotevření takzvaného irského protokolu rozlukové dohody.

Evropská komise si stěžuje na to, že Londýn už od února není ochotný o ničem jiném jednat. Proti britské vládě proto zahájila právní kroky, které směřují k žalobě. Mohl by spor eskalovat až k obchodní válce?

„Je otázka, zda Rishi Sunak udělá to, čím vyhrožovala vláda Borise Johnsona, tedy jednostranné vypovězení protokolu. Nebo jestli zaujme diplomatičtější postoj a pokusí se vyjednat alternativní formy, jak udržet otevřenou hranici a otevřený obchod,“ uvažuje Jiří Přibáň.

Dočkají se Skotové druhého referenda o nezávislosti? Posílil by brexitery návrat Donalda Trumpa do Bílého domu? A může české předsednictví pomoci spory mezi Londýnem a Bruselem vyřešit? Poslechněte si čerstvou epizodu Bruselských chlebíčků.