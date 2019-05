Británii čekají volby do Evropského parlamentu. Kandidáti kvůli brexitu neznají délku svého mandátu

Spojené království čekají tento týden volby, které už vůbec neměly být. Britská vláda původně plánovala, že touhle dobou bude už dva měsíce mimo Evropskou unii. Brexit ale uvízl ve slepé uličce, a tak musí své poslance do Evropského parlamentu vybírat i Britové. Výsledek hlasování by mohl pomoci s řešením vnitropolitické krize, která nastala po dvojím odkladu brexitu. Londýnský zpravodaj Radiožurnálu s jedním z kandidátů natáčel. Od stálého zpravodaje Londýn 7:35 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nigel Farage | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Sedmatřicetiletý labourista Rory Palmer sedí v Evropském parlamentu druhým rokem. Tento čtvrtek kandiduje znovu. Jak dlouho bude v případě svého zvolení v parlamentu zasedat, ale nemá tušení.

„Samozřejmě, že nevím, jak dlouho v parlamentu budu. Ale jestli to bude týden, měsíc nebo rok, samozřejmě budu pracovat naplno. Jsme pořád součástí unie a britští poslanci budou mít v Evropském parlamentu svoje místo do posledního okamžiku,“ říká Palmer pro Radiožurnál.

Ve všech zemích EU se tento týden konají volby do Evropského parlamentu, včetně Velké Británie. Kandidáti z ostrovního království ale kvůli brexitu nevědí, jak dlouho bude jejich mandát trvat.

Je to poněkud zvláštní situace. Británie vybírá své zástupce do Evropského parlamentu. Jakmile země odejde z EU, opustí své posty i oni. Přesto mají i tyto volby svůj význam. „Tohle budou volby o tom, jestli zůstat v EU nebo skutečně odejít. Budou to volby o tom, jestli má být další referendum,“ shrnuje Mark Folgate.

Ve volném čase pomáhá s kampaní těm kandidátů, kteří podporují druhé referendum nebo rovnou setrvání Británie v EU. Sám volil v posledních volbách labouristy, z nečitelného postoje, který předvádí vedení této hlavní opoziční strany je přinejmenším rozpačitý.

„Není jednoduché porozumět, jaký vztah k brexitu vlastně labouristé mají. Tento stav trvá už dlouho. Sám jsem je v mimořádných volbách v roce 2017 volil, protože bylo jasné, že proevropští liberální demokraté nemají šanci. Hlasoval jsem pro proevropského kandidáta, ale to neznamená, že celá strana je proevropská. Zejména její předseda je v tomto ohledu zcela nevypočitatelný,“ soudí Folgate.

„Pro voliče představují tyto volby příležitost, říci, co si myslí o současné situaci. Jejich výsledek by mohl přispět k vyřešení politické krize. Já stále věřím, že naše místo je v Evropské unii,“ hodnotí europoslanec labourista Rory Palmer.

Zatímco kampaň opozičních labouristů je nejasná a konzervativci předvolební boj vzdali, Nigel Farage s novou stranou nazvanou Brexit už týdny objíždí Británii a předvolební průzkumy mu předvídají vítězství na celé čáře.